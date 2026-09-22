Kütahya Emet\'te arılı kovan tespiti yapıldı, kontrollerin sürdüğü belirtildi

Kütahya Emet'te arılı kovan tespiti yapıldı, kontrollerin sürdüğü belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet'te arıcılık faaliyetlerinin takibi ve desteklemelere esas kontroller kapsamında arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Emet merkez ve Eğrigöz köyünde tespit işlemlerini gerçekleştirdi; kontrollerin sürdüğü belirtildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin takibi ve desteklemelere esas kontroller kapsamında arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Emet merkez ve Eğrigöz köyünde arılı kovan tespit işlemleri yapıldı. Gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla arıcılık faaliyetlerinin yerinde takip edildiği ve desteklemelere esas kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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