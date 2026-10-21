Kütahya Emet'te süt kalitesini artıracak Antimastitör 10 işletmeye verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Emet'te süt kalitesini artıracak Antimastitör 10 işletmeye verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet\'te süt kalitesini artıracak Antimastitör 10 işletmeye verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Emet'te süt kalitesini artırmak ve mastitisle mücadele için 10 süt işletmesine patentli Antimastitör cihazları ve 20 litrelik solüsyonları teslim edildi. Süt örneklerinde ilk somatik hücre sayımları tamamlandı; bir ay sonraki ölçümle cihazların etkisi değerlendirilecek.

Kütahya'nın Emet ilçesinde süt kalitesini artırmak ve mastitisle mücadele etmek amacıyla 10 süt hayvancılığı işletmesine patentli Antimastitör cihazları teslim edildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Fırat Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Ali Rişvanlı ve Doç. Dr. Burak Tanyeri tarafından geliştirilen patentli "Antimastitör" cihazları, 20 litrelik özel solüsyonlarıyla birlikte Emet'teki 10 süt hayvancılığı işletmesine teslim edildi.

Süt sığırlarında meme iltihabı ile mücadele edilmesi ve süt kalitesinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, Doç. Dr. Burak Tanyeri'nin katılımıyla işletmelerden süt örnekleri alındı. Alınan örneklerde ilk somatik hücre sayımları tamamlandı.

Uygulamanın etkisini belirlemek amacıyla bir ay sonra yeniden ölçüm yapılacak. İlk ölçümlerle karşılaştırılacak sonuçlar doğrultusunda cihazların işletmelerdeki etkisi değerlendirilecek.

Yetkililer, kamu-üniversite iş birliğiyle geliştirilen yerli teknolojilerin üreticilerle buluşturulmasına ve hayvancılıkta verimlilik ile süt kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
TeknolojiKütahyaEkonomiGüncelEmetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sahilde korkunç kavga Kopan kulak parçası kayıp Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp
10:22
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:26:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya Emet'te süt kalitesini artıracak Antimastitör 10 işletmeye verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei