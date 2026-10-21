Kütahya Emet\'te süt kalitesini artıracak Antimastitör 10 işletmeye verildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde süt kalitesini artırmak ve mastitisle mücadele etmek amacıyla 10 süt hayvancılığı işletmesine patentli Antimastitör cihazları teslim edildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Fırat Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Ali Rişvanlı ve Doç. Dr. Burak Tanyeri tarafından geliştirilen patentli "Antimastitör" cihazları, 20 litrelik özel solüsyonlarıyla birlikte Emet'teki 10 süt hayvancılığı işletmesine teslim edildi.

Süt sığırlarında meme iltihabı ile mücadele edilmesi ve süt kalitesinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, Doç. Dr. Burak Tanyeri'nin katılımıyla işletmelerden süt örnekleri alındı. Alınan örneklerde ilk somatik hücre sayımları tamamlandı.

Uygulamanın etkisini belirlemek amacıyla bir ay sonra yeniden ölçüm yapılacak. İlk ölçümlerle karşılaştırılacak sonuçlar doğrultusunda cihazların işletmelerdeki etkisi değerlendirilecek.

Yetkililer, kamu-üniversite iş birliğiyle geliştirilen yerli teknolojilerin üreticilerle buluşturulmasına ve hayvancılıkta verimlilik ile süt kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.