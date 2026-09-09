Kütahya Hisarcık Karbasan\'da organik adaçayı üreticilerine gübre desteği verildi

Kütahya'da organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından "Kütahya Organik Üretime Yeni Çeşitler Katıyor" projesi kapsamında, Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyü'nde organik adaçayı üretimi yapan üreticilere organomineral gübre desteği sağlandı. Proje kapsamında toplam 133 dekarlık alanda organik adaçayı üretimi gerçekleştiren üreticilere verilen destekle, organik üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, BÜGEM destekli proje ile Kütahya'da organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra üreticilerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.