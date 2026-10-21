Kütahya Hisarcık'ta Kutlubeyler Köyü'nde içme suyu sondaj ihalesi düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta Kutlubeyler Köyü'nde içme suyu sondaj ihalesi düzenlendi

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Kütahya Hisarcık\'ta Kutlubeyler Köyü\'nde içme suyu sondaj ihalesi düzenlendi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacı için sondaj ihalesi düzenlendi. Kaymakam Erkan Atam başkanlığındaki ihaleye İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı; Atam sürecin hayırlı olmasını diledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj ihalesi gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'ın başkanlığında, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir'in de katılımıyla Kutlubeyler Köyü'nün içme suyu ihtiyacına yönelik sondaj ihalesi yapıldı. Köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen ihale kapsamında, bölgedeki su teminine katkı sağlanması hedefleniyor. Kaymakam Erkan Atam, ihale sürecinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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