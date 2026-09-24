Kütahya Hisarcık Tarım ve Orman Müdürlüğü TÜFİS ile tarım ürünleri fiyatlarını denetledi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, tarım ürünlerinin güncel fiyatlarının ve piyasa şartlarının takip edilmesi amacıyla işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetim ve fiyat kontrolleri yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde tarımsal ürünlerin güncel fiyatları ile piyasa şartları değerlendirilirken, işletmelere konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, tarım ürünleri piyasasının yakından takip edilmesi ve fiyat hareketlerinin izlenmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.