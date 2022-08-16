Kütahya'da konut satışları Temmuz'da düştü - Son Dakika
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Kütahya'da konut satışları Temmuz'da düştü

16.08.2022 11:22
Kütahya'da konut satışları Temmuz'da düştü

Kütahya il genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8, bir önceki aya göre ise yüzde 38.3 azaldı.

Kütahya il genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8, bir önceki aya göre ise yüzde 38.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2022 yılı Temmuz ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre haziran ayında 931 konut satışının yapıldığı Kütahya'da geçen ay 574 konut el değiştirdi. Geçen yıl aynı dönemde ise 616 konut satışı yapılmıştı. Her iki döneme kıyasla satışların düştüğü gözlemlendi.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Kütahya il genelinde 8 bin 4 konut satışı gerçekleşti.

2021 yılında Kütahya'daki konut satışlarının 5 bin 463'ü il merkezinde, 980'i Tavşanlı'da, 632'si Simav, 632'si Gediz, 67'si Hisarcık ilçesinde, 230'u ise diğer ilçelerde yapıldı.

Cinsiyet ayrıntısında geçen yıl yapılan konut satış sayılarına bakıldığında ise ; satışların 4 bin 409'u erkeklere, 2 bin 851'i kadınlara, 141'i ortak, 533'ü ise diğer şeklinde gerçekleşti.

TÜİK, Türkiye genelindeki konut satışlarının da Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azaldığını bildirdi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da konut satışları Temmuz'da düştü - Son Dakika

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