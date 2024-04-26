Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenledi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenledi

Altıntaş ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 12 İlçe Tarım ve Orman Müdürünün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılında gerçekleştirilen projeler ve yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2024 yılında yapılması planlanan projeler ve yürütülecek çalışmalar da ele alındı. İl Müdürü Yeniay, 2023 yılında gösterilen özverili çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür etti.

26.04.2024 08:51
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Altıntaş ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay başkanlığında, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Emre Yeniay, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 12 İlçe Tarım ve Orman Müdürü katıldı.

2023 yılında gerçekleştirilen projeler ve yapılan çalışmalar ile 2024 yılında yapılması planlanan projeler ve yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Müdürü Yeniay, 2023 yılında yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı, Müdürler nezdinde bütün personele teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

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