Kütahya İstihdam Fuarı 2025 Açıldı

Kütahya'da, işverenler ile iş arayanları buluşturan Kütahya'da İstihdam ve Kariyer Fuarı 2025 başladı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde düzenlenen ve kentteki birçok kurum ile kuruluşun destek verdiği fuar, Zafer Meydanı'nda açıldı.

Vali Musa Işın, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesinin istihdam meselesi olduğunu belirtti.

Kütahya'da da bunun önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu ve bu sorunun çözümü için organize sanayi bölgelerinin ve yatırımcı sayılarının her geçen gün artırıldığını aktaran Işın, şunları söyledi:

"Kütahya'daki işsizlik oranımız yüzde 6,7 olarak belirlense de bu gerçekte öyle değildir. Bizim gerek sahada gerek iş adamlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerde aslında böyle bir işsizliğin olmadığı kanaatine varıyoruz. Bir taraftan iş adamlarımız istihdam sıkıntısından bahsederken bir taraftan da 3 bin civarında kayıtlı işçinin ne anlama geldiğini değerlendiriyoruz ve şu karara varıyoruz; Arkadaşlarımız iş veriyor, diğer yandan iş arayanlara uygun iş bulamıyoruz. Bir taraftan da işe uygun insan bulamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Belki bu fuar bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir adım olacaktır."

Kütahya'ya yatırım yaparak istihdama katkı sunan iş insanlarına da teşekkür eden Işın, "Bu kadar toplum için fedakarlık yapan iş insanları elbette ki bizim yanımızda da, toplumun yanında da çok kıymetli ve saygıdeğer insanlardır. Bütün iş insanlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah hem işverenlerimiz hem de iş arayanlarımız bu fuardan istifade ederler." diye konuştu.

İŞKUR Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin de kentteki işsizlik rakamları ve istihdam artışına ilişkin bilgiler verdi.

İşgücü Piyasa Araştırması 2024 verilerine göre Kütahya'da 180 işyerinde 1227 kişilik temininde güçlük çekilen meslek tespit edildiğini, tüm sektörlerde 2025 yılı için 3 bin 961 kişilik istihdam artışı beklendiğini aktaran Şahin, "Kütahya genelinde 2024 yılı sonu itibariyle işsizlik oranı yüzde 6.7 olarak tespit edilirken Türkiye'de ise bu oran yüzde 8.7'dir. Kütahya olarak Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 puan altındayız. Tabi ki işsizlik verilerinin Türkiye ortalamasının altında olması bizleri heyecanlandırmakta ve gururlandırmaktadır. Ancak işgücüne katılımda bunun tam tersini görmekteyiz. Türkiye ortalaması yüzde 54,2 iken Kütahya'da bu oran yine Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 puan altında yüzde 52,4 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Şahin, İstihdam ve Kariyer Fuarıyla gençlerin iş dünyasını tanımasına, iş arayan vatandaşların doğrudan firmalarla görüşmesine, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin kariyer yolculuklarını doğru planlamasına katkı sunmayı amaçladıklarını, ayrıca staj imkanları, CV hazırlama atölyeleri, mülakat simülasyonları, danışmanlık hizmetleri ve ödüllü yarışmalarla katılımcılara çok yönlü fayda sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Mahmut Öztaş da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılar ve öğrenciler, firmaların stantlarını ziyaret etti.

Katılımcılar ile firma temsilcilerinin iş görüşmelerine başladığı fuar, 2 gün ziyaretçilerini ağırlayacak.