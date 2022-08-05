Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemiz merkez mahalle ve köylerinde açık alanda üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık, zararlı kontrolleri ile fenelojik gözlem çalışmaları devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Şaphane, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Şaphane'de sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri - Son Dakika

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