Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, envanterin ikinci dönemini 145 noktada tamamladı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman kaynaklarının mevcut durumunu belirlemek ve gelişimini takip etmek amacıyla yürütülen 2026 Yılı Ulusal Orman Envanteri çalışmalarını 145 noktada tamamladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Ulusal Orman Envanteri kapsamında saha çalışmaları il genelinde 145 noktada gerçekleştirildi. Çalışmalar; Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünde 16, Domaniç'te 10, Emet'te 22, Gediz'de 23, Kütahya'da 25, Simav'da 21 ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde 28 noktada yapıldı.

İlki 2021 yılında gerçekleştirilen ve 5 yıllık periyotlarla tekrarlanan Ulusal Orman Envanteri çalışmalarının ikinci döneminde, orman ekosistemlerinin mevcut durumu ayrıntılı şekilde incelendi. Saha çalışmalarında toprak yapısındaki değişimler, biyolojik çeşitlilik, orman zararlıları, ağaç serveti ve artımı ile ölü odun ve örtü ile diri örtü durumları değerlendirildi.

Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler, ormanların gelişimini ve değişimini düzenli şekilde takip etmek amacıyla Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) modülüne aktarıldı.