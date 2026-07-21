Kütahya Orman Ekipleri Gece Gündüz Denetim Yapıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve sahadaki denetimlerin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla gece gündüz görev yapıyor.

İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında görev yapan 11 Toplu Koruma Ekibi tarafından gerçekleştirilen gece denetimlerinde, orman emvali taşımaları, biçerdöver faaliyetleri ve orman yollarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Yetkililer, orman suçlarının önlenmesi, yangın riskinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Orman suçlarını önlemek ve doğal kaynaklarımızı korumak için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız." mesajını paylaştı. - KÜTAHYA