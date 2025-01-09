Kütahya OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

Ekonomi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner'in başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım ile OSB Müdürü Murat Demir katıldı. Toplantıda, Murat Demir tarafından sunulan gündem maddeleri değerlendirildi ve karara bağlandı.

Yönetim kurulu, alınan kararların Kütahya 30 Ağustos OSB'nin geleceği için hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA