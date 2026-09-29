Kütahya Pazarlar\'da Sofular köyünde salep ekimi İlçe Tarım personelince incelendi

Kütahya Pazarlar'da Sofular köyünde salep ekimi İlçe Tarım personelince incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Pazarlar'da Sofular köyünde salep yetiştiren üreticinin üretim alanı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince kontrol edildi. Sahada üretim alanı incelenip yetiştiricilik çalışmaları değerlendirildi; müdürlük teknik desteğin süreceğini bildirdi.
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde salep yetiştiriciliği yapan üreticinin ekim alanında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kontrol gerçekleştirildi.
Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Sofular köyünde salep yetiştiriciliği yapan üreticinin üretim alanını ziyaret ederek salep ekim kontrolü gerçekleştirdi. Sahada yapılan kontroller kapsamında üretim alanı incelenirken, yürütülen yetiştiricilik çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin yanında olmaya ve üretimin her aşamasında teknik destek sağlanmaya devam edileceği belirtildi. Yetkililer, saha çalışmalarının ve üreticilere yönelik teknik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.
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