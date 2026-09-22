Kütahya Pazarlar\'da üreticilere 4 bin kilogram bordo bulamacı desteği verildi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kiraz ve vişne üreticilerine yönelik yürütülen proje kapsamında, yüzde 50 hibeli 4 bin kilogram bordo bulamacı üreticilere dağıtıldı.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kiraz ve Vişne Bahçelerinde Bordo Bulamacı" projesi kapsamında üreticilere destek sağlandı. İl Özel İdaresi'nin desteğiyle temin edilen toplam 4 bin kilogram bordo bulamacı, ilçedeki kiraz ve vişne üreticilerine yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Proje ile kiraz ve vişne bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadelede üreticilerin desteklenmesi, ürün kayıplarının azaltılması ve daha sağlıklı üretim yapılması hedefleniyor.