Kütahya Simav\'da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolü İlçe Tarım personelince yapıldı

Kütahya Simav'da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolü İlçe Tarım personelince yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, Demirci Belediyesi sınırlarındaki ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirildi. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalarla tarımsal üretim alanlarında hasat süreci yerinde incelendi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Demirci Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla tarımsal üretim alanlarında hasat süreci yerinde incelendi.
Kaynak: İHA
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