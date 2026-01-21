Kütahya Tasarım Teknokent Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Kütahya Tasarım Teknokent Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

21.01.2026 12:28  Güncelleme: 12:31
Kütahya Tasarım Teknokent'te gerçekleştirilen 2026 yılı ilk olağan yönetim kurulu toplantısında Teknokent'in mevcut faaliyetleri ve gelecek projeleri ele alındı. Katılımcılar arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi rektörü, il özel idaresi genel sekreteri ve belediye başkanları yer aldı.

Kütahya Tasarım Teknokent'in 2026 yılı ilk olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Teknokent ev sahipliğinde, Teknokent NG Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Eracar, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıya ayrıca Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Temsilcisi Mustafa Yenipazar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi M. Selman Hatipoğlu, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Hasan Özyaşar, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman ile Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir iştirak etti.

Program kapsamında Kütahya Dumlupınar University Solar Car Team (DUSCART) Öğrenci Topluluğu üyeleri, Teknokent Girişim Ofisi (GO) ve Paylaşımlı Ofis (PO) alanlarını ziyaret ederek Teknokent ekosistemi hakkında yerinde bilgi aldı ve girişimci firmalarla bir araya geldi.

Toplantıda; Teknokent'in mevcut faaliyetleri, devam eden projeler, firma ekosisteminin gelişimi ve önümüzdeki döneme yönelik stratejik hedefler ele alındı. Girişimci-üniversite iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri, açılışı yapılan Tekno Kafe Restoran'da firma yetkilileriyle bir araya gelerek görüş ve fikir alışverişinde bulundu.

Teknokent'ten yapılan açıklamada, toplantıya katılım sağlayan yönetim kurulu üyelerine, paydaş kurum temsilcilerine, firma yetkililerine ve DPÜ DUSCART Öğrenci Topluluğu üyelerine katkı ve ilgilerinden dolayı teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

