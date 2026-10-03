Kütahya Tavşanlı\'da 287 hektarlık endüstri bölgesi alanı Resmi Gazete\'de yayımlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Resmi Gazete'de yayınlanarak ilan edilen 'Tavşanlı Yatırım Alanı' ve bölgede kurulması planlanan Endüstri Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Behiç Barut, AK Parti Domaniç İlçe Başkanı Numan Köksal, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe ile belediye başkan yardımcıları ve oda temsilcileri katıldı.

Programda, Tavşanlı Yatırım Alanı'nın 34 aylık takip süreci ile bölgeye sağlayacağı katkılar ele alındı. Alanın yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracat odaklı bir Endüstri Bölgesi'ne dönüştürülmesi hedefi vurgulandı.

Açıklamalarda, geçmişte kullanılan ancak atıl durumda bulunan maden sahalarının yeniden üretime kazandırılması, lojistik bağlantılar, doğal gaz ve enerji altyapısı, ulaşım imkanları, 575 TOKİ konutu ve teknik eğitim altyapısıyla bölgede yatırımcılar için kapsamlı bir üretim ekosistemi oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

"Kütahya'nın gelecekteki vizyonunu değiştirecek"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da kurulması planlanan Endüstri Bölgesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin yalnızca Tavşanlı'ya değil, Kütahya'nın tamamına katkı sağlayacağını ifade eden Demir, "Artık bu işin geri dönüşü yok. Burası Allah'ın izniyle kişilerin kim olduğuna bakmaksızın, Kütahya'ya, Tavşanlı'ya, Domaniç'e, Emet'e, Hisarcık'a kadar Kütahya'nın tamamına hizmet edecek ve Kütahya'nın gelecekteki vizyonunu değiştirecek olan bir tarz oluşturuyor" dedi.

Türkiye'de 419 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bunların 7'sinin Kütahya'da yer aldığını belirten Demir, Endüstri Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Demir, "Geçen sene itibariyle 45 taneydi. Şu an itibariyle 58 tane endüstri bölgesi var. Bunların yarısı devlet tarafından, yarısı da özel olarak kurulmuş endüstri bölgeleri. Bu endüstri bölgelerinden 59'uncusunu da bu bölgeye, bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan talebimiz var. Cumhurbaşkanımızdan talebimiz var" ifadelerini kullandı.

287 hektarlık alan Resmi Gazete'de yayımlandı

İlk aşamanın tamamlandığını ve 287 hektarlık alanın Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydeden Demir, bundan sonraki süreçte alanın hangi statüde değerlendirileceğinin belirleneceğini söyledi.

Demir, "İkinci süreç statü süreci dediğimiz; bu endüstri bölgesi mi olacak, savunma sanayi organize sanayi bölgesi mi olacak, ihtisas organize sanayi bölgesi mi olacak veya serbest bölge mi olacak? Bunun kararı verilecek. Ama biz Kütahyalı olarak buraya endüstri bölgesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Endüstri Bölgesi statüsünün verilmesiyle birlikte altyapı ve yatırımcı çalışmalarının daha da hızlanmasının beklendiğini ifade eden Demir, temel hedefin üretim ve istihdam olduğunu dile getirdi.

"20 bin kişilik istihdam oluşturulabilir"

Projenin hayata geçirilmesiyle bölgede yüksek miktarda istihdam oluşabileceğini belirten Milletvekili Demir, "Önümüzdeki yıllar içerisinde iki tane firma gelmiş olsa, onlardan 20 bin kişi çalıştırmış olsa Tavşanlı'da, Domaniç'te, Emet'te, Hisarcık'ta, Harmancık'ta, Keles'te, Orhaneli'de, Bursa'yı da katıyorum işin içine, Kütahya merkezde dahil olmak üzere bu kadar personel var mı derseniz yok" dedi.

Mehmet Demir, projenin bölgedeki nüfus hareketliliği açısından da önem taşıdığını belirterek, yatırım ve istihdamın göçü tersine çevirebilecek bir potansiyel oluşturabileceğini söyledi.

Demir, "Bu da aslında geri dönüş dediğimiz, geriye göç dediğimiz, kendi köyüne dönüş, kendi şehrine, kendi iline dönüş dediğimiz mevzunun başlatılmasıyla ilgili önemli bir mevzu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Programda, Kütahya'nın merkez ve ilçeleriyle birlikte büyümesi, her ilçenin sahip olduğu potansiyelin yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürülmesi hedefi vurgulandı.