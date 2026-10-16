Kütahya Tavşanlı\'daki yangın söndürme helikopteri 2026 sezonu görevini tamamladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, 2026 yılı yangınla mücadele sezonunun sona ermesiyle görevini tamamladı.

Orman yangınlarıyla mücadele sezonu kapsamında Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, 15 Ekim 2026 itibarıyla görev süresini tamamladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Kayı Orman Deposunda görev yapan helikopter ekibini ziyaret etti. Yaz dönemi boyunca bölge ormanlarının korunması ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesinde önemli rol üstlenen ekibe teşekkür eden Karartı, sezon boyunca sergiledikleri özverili ve başarılı çalışmalar dolayısıyla helikopter personeline teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarette, orman yangınlarıyla mücadelede hava desteğinin önemi ve ekiplerin sezon boyunca yürüttüğü çalışmaların katkısı vurgulandı.