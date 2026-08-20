Kütahya'ya 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Kütahya'ya 100 Milyon Lira Destek

Kütahya\'ya 100 Milyon Lira Destek
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Ticaret Bakanı Bolat, Kütahya esnafına 100 milyon liralık ilave finansman desteği müjdesi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı'nda, Kütahya'ya 100 milyon liralık ilave finansman desteği gönderileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı'na katıldı. Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda Bakan Bolat, Kütahya'nın ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Kütahya'nın sanayi, madencilik, enerji, turizm ve ihracat alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kütahya'nın 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının geçen yıl 975 milyon dolara ulaştığını ifade eden Bolat, bu yıl 1 milyar dolar ihracat sınırının aşılmasının beklendiğini söyledi. Kütahyalı ihracatçılara 2025 yılında 82 milyon dolar Eximbank finansman desteği sağlandığını belirten Bolat, 2026 yılının ilk 7 ayında bu desteğin 62 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri kapsamında ise Kütahya'ya geçen yıl 104 milyon lira, bu yılın ilk 7 ayında 60 milyon liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı.

"Kütahya esnafına 100 milyon liralık ek destek"

Bolat, toplantıda Kütahya esnafına yönelik önemli bir destek müjdesi de verdi. TESKOMB ve Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda Kütahya'ya 100 milyon liralık ilave finansman desteği gönderileceğini açıkladı. Kütahya'da yaklaşık 18 bin 100 esnaf bulunduğunu belirten Bakan Bolat, geçen yıl esnafa 1,6 milyar lira, 2026 yılının ilk 7 ayında ise 860 milyon lira finansman desteği sağlandığını ifade etti.

"Kütahya, hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir"

Vali Musa Işın da Bakan Bolat'ın Kütahya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilin tarihi ve ekonomik önemine dikkat çekti. Kütahya'nın yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Vali Işın, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna beşiklik eden kentin, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanan son büyük hamlesinin de başladığı topraklar olduğunu söyledi. Işın, "Kütahya, hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir" dedi.

Kütahya'nın güçlü bir üretim ve sanayi şehri olduğunu vurgulayan Vali Musa Işın, ilin tarımsal üretimde de önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle kentin birçok sektörde önemli potansiyel barındırdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Sivil Toplum, Ekonomi, Kütahya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'ya 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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