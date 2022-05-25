Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı - Son Dakika
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Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı

25.05.2022 11:28

Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı Kütahyalı firma, 500 konteyner traverteni Amerika'ya götürmek için 5 ambarı olan bir açık gemi kiralandı Kütahya'da mermer üretimi gerçekleştiren Hürok Mermer Grubu, ülkemizde yaşanan lojistik sıkıntısını çözdü.

Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı

Kütahyalı firma, 500 konteyner traverteni Amerika'ya götürmek için 5 ambarı olan bir açık gemi kiralandı

KÜTAHYA - Kütahya'da mermer üretimi gerçekleştiren Hürok Mermer Grubu, ülkemizde yaşanan lojistik sıkıntısını çözdü. Firma, konteyner temininde yaşanan sorunlar nedeniyle 500 konteyner traverteni Amerika'ya götürmek için 5 ambarı olan bir açık gemi kiraladı. Çin'in sıfır koronavirüs vakası politikası sebebiyle liman şehri Şangay'da uyguladığı tam kapanma tedbirleri, yükselen lojistik maliyetler ve boş konteyner yetersizliği, üreticilere büyük darbe vurdu. Ürünlerini müşterilerine ulaştırmada sorun yaşayan Kütahyalı firma çözümü gemi kiralamakta buldu.

Kütahya'da faaliyet gösteren Hürok Mermer Grubu da lojistik sorunundan olumsuz etkilenen firmalar arasında yer aldı. Kütahya'da üretilen ve Amerika'daki depolara gönderilmesi gereken travertenlerin nakliye aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle kendi çözümünü oluşturan firma, yaklaşık olarak 250 bin metrekarelik işlenmiş traverteni Amerika'ya götürmek için 5 ambarı olan bir açık gemi kiraladı. Travertenler beş gün içinde 500 tır ile İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Nemrut Limanına gönderildi ve başarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gemimin zorlu yolculuğu başladı.

"Lojistiği kendimiz çözmeye karar verdik"

Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Olçar, Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar ve Hürok Marble LLC Ceosu Kamil Olçar'a teşekkür ederek yaşanan süreci anlattı. 2001 krizi sonrasında ihracata büyük önem verdiklerini ifade eden Olçar, "Kriz sonrasında başta Amerika olmak üzere dünyanın 43 ülkesine ihracat yapmaya başladık. Fakat pandemi süreci sonrasında yaşanan lojistik ve konteyner sıkıntılarından dolayı ürettiğimiz ürünleri yeterince ve zamanında müşterilerimize ulaştıramadık. Konteynır yüküne alışık olduğumuz için bana ilk etapta zor geldi. Hep birlikte oturup ürettiğimiz ürünleri açık olarak gemiye yükleyip lojistiği kendimiz çözmeye karar verdik "dedi.

Kemal Olçar, geminin kiralanması, lojistik, tırların temini, yükleme ve yerleştirme üzerine detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtti. Bütün işlemler tamamlandığında 50 bin ton kapasitesi bulunan George isimli gemiyi kiraladıklarını belirterek, "500 konteyner malı önce tırlarla Aliağa limanına ulaştırdık. Bu işlem tam 5 gün sürdü. Çalışanlarımız bu organizasyonda çok başarılı işler yaparak bana büyük bir gurur yaşattılar. Bu operasyonda fabrikadaki çalışma arkadaşlarımızın ve diğer tedarikçi kardeş firmalarımızın da payı büyüktür. Onlara da ayrıca katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Beş günde yüklendi"

Ülkenin kurtuluşunun ihracatta olduğuna vurgu yapan Kemal Olçar, ihracat seferberliğine hazır olduklarını belirtti. Olçar, "Her şeyi devletten beklemek durumunda değiliz. Biz kendimiz çalışarak zor olanı başarmak zorundayız" dedi.

Lojistik sıkıntısının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini öngören Kemal Olçar, yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkede üretimin azaldığını, bu nedenle maliyetlerin arttığını da sözlerine ekledi.

5 gün yükleme işleminin ardından geminin yola çıktığını dile getiren Olçar, geminin yolculuğunun 22-24 gün olarak planlandığını söyledi.

Normalde 2-3 ay gibi olan bu yolculuk sürecini kiraladıkları gemi ile mümkün olan en kısa süreye indirdiklerini anlatan Olçar, "Geminin sağ salim varışı itibariyle gemideki yükün tamamı Florida eyaletine bağlı Miami Limanı'ndan yine Florida eyaletinde bulunan kendi depomuza indirilecek" ifadelerini kullandı.

Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı
Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kütahya, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hürok Mermer Grubunun lojistik başarısı - Son Dakika


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