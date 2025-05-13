Kütahyalı Üreticilerden Kurban Pazarı Fiyatlarına Tepki

Kütahyalı üreticilerden belediyeye kurban pazarı tepkisi: "Yüzde 600 zam kabul edilemez"

KÜTAHYA - Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan ve Kütahyalı üreticiler, Kütahya Belediyesi tarafından belirlenen kurban pazarı padok fiyatlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, padok fiyatlarının herhangi bir iyileştirme ya da yatırım yapılmaksızın yüzde 600 oranında artırılarak 2 bin 100 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

Üreticilerin yıl boyunca zorlu şartlarda kurbanlık hayvanlar yetiştirdiğine dikkat çeken Atakan, "Üreticimiz iki yıl boyunca kar, kış, gece, gündüz demeden dağlarda kurbanlığını yetiştiriyor. Ancak bayrama üç gün kala pazarda kurban satmaya çalışıyor. Belediyemiz ise bu üç günlük hizmeti üreticiye çok görüyor" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında, pazar yerindeki yetersiz şartlara da değinildi. Üreticilerin betonda, teneke kovaların ve çuvalların üzerinde oturmak zorunda kaldığı, tuvaletlerin ise günlük olarak temizlenmediği vurgulandı. Başkan Atakan, "Böyle bir ortamda üreticiden bu kadar yüksek ücret talep edilmesi adil değildir" dedi.

"Belediye ticarethane değildir"

Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede, kurban pazarının belediyeye maliyet oluşturduğu ve bu nedenle indirime gidilmeyeceğinin belirtildiğini aktaran Atakan, "Belediye sosyal bir hizmet kurumudur, ticarethane değil. Belediye Başkanımızı sosyal belediyecilik anlayışına davet ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın sonunda yer alan, "Kurt kışı elbet geçirir ama yediği ayazı unutmaz" ifadesi dikkat çekerken Atakan, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin unutulmayacağını vurguladı.