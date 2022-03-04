KUTO üyelerine uluslararası pazarda müşteri bulma eğitimi - Son Dakika
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KUTO üyelerine uluslararası pazarda müşteri bulma eğitimi

04.03.2022 17:05
KUTO üyelerine uluslararası pazarda müşteri bulma eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma" konulu eğitim düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma" konulu eğitim düzenlendi.

İki gün süreyle, eğitmen Murat Odacı tarafından verilen eğitimde katılımcılar, dış pazar payını ve satış hacmini artırmayı kolaylaştıracak yöntem ve araçlar konusunda bilgi edindiler. İlk gün teorik bilgiler, ikinci gün ise uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde katılımcılar; hedef pazar analizi, verimli ihracat satışı uygulamaları, pazar payı, hedef ve planlama, müşteri bulma, Ticaret Bakanlığı hizmet ve desteklerinden yararlanma, sektörel fuarlar, ticari rehberler gibi konularda eğitim aldılar, ithalatçıların isimleri, aldıkları ürünlerin miktarı, kimden aldıklarının tespiti, hızlı satış için ihracat pazarlama sistemi kurma gibi konularda sorularına cevap buldular.

Eğitiminin sonunda katılım belgelerini almanın mutluluğunu yaşayan katılımcılar, her zaman eğitime önem veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine, üyelerinin iş olanaklarını ve kendilerini geliştirmeye yönelik pek çok farklı konuda düzenlenen eğitimler için teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; KUTO tarafından eğitime verilen önemi sıklıkla beyan ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimlere yeniden başlandığını, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda Oda bünyesinde eğitimlerin devam edeceğini söyledi. - AYDIN

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Kuşadası Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUTO üyelerine uluslararası pazarda müşteri bulma eğitimi - Son Dakika


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