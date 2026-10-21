KUTO ve RATEM otel ve kafeleri ilgilendiren telif sorununun çözüldüğünü değerlendirdi - Son Dakika
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KUTO ve RATEM otel ve kafeleri ilgilendiren telif sorununun çözüldüğünü değerlendirdi

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KUTO ve RATEM otel ve kafeleri ilgilendiren telif sorununun çözüldüğünü değerlendirdi
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Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ile yayıncılık ve telif haklarını görüştü. Gündoğan'ın telif sorununun çözüldüğü bilgisini paylaştığı görüşme, otel, kafe ve yayın kuruluşlarını doğrudan ilgilendiriyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan bir araya gelerek, yayıncılık sektörünün güncel konularını ve telif hakları konusunu değerlendirdi.

Kuşadası ekonomisinde önemli yer tutan otel ve kafelerin yanı sıra televizyon ve radyo istasyonlarını da ilgilendiren telif hakları konusu, görüşmenin öne çıkan başlığı oldu. RATEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihal Çam'ın da katıldığı ziyarette, RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları sorununun çözüme kavuşturulduğuna ilişkin bilgiyi Başkan Serdar Akdoğan ile paylaştı. İşletmelerin faaliyetlerini yakından ilgilendiren bu gelişme, doğrudan meslek birliği başkanıyla ele alındı.

Başkan Serdar Akdoğan tarafından gerçekleştirilen ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) üyelerini ilgilendiren konuların, ilgili kuruluşlarla doğrudan değerlendirilmesi açısından önem taşıyan görüşmeye; KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp, Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yanar, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Yanar ile Ada Radyo-TV sahibi Songül Üçülcüm katıldı.

Aynı zamanda yerel ve bölgesel yayıncılığın önemi ile yerel medyanın gelişimi ve kurumlar arası iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, ziyaretlerinden dolayı RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ile radyo yayıncılarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Vedat GündoğanSerdar AkdoğanEkonomiGüncelMedyaSon Dakika

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