KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, ’COP31 Eylem Gündemi Toplantısı’na katıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen temaslara iş dünyası temsilcileri de katılırken, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat da programda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ABD'deki temaslarına eşlik eden iş dünyası temsilcileri arasında bulunan Esin Güral Argat, BM Genel Merkezi'nde COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Eylem Gündemi'ni uluslararası kamuoyuyla paylaştığı toplantıya katıldı. New York İklim Haftası kapsamında gerçekleştirilen programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esin Güral Argat, COP31 sürecinin ilk durağının Birleşmiş Milletler Genel Merkezi olduğunu belirtti. Açıklanan eylem gündeminin iklim hedeflerinin uygulamaya geçirilmesine yönelik somut alanları ortaya koyduğunu ifade eden Argat, 2035 yılına kadar elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35'e, döngüsel malzeme kullanım oranının ise yüzde 15'e çıkarılması gibi hedeflerin enerji ve sanayiden üretim süreçlerine kadar kapsamlı bir dönüşümün çerçevesini çizdiğini söyledi. Argat, ulusal iklim planlarını yatırıma hazır projelerle buluşturmayı amaçlayan İklim Uygulama Köprüsü-BRIDGE girişiminin de dönüşümün finansman boyutunda öne çıkan çalışmalardan biri olduğunu belirtti. COP31 sürecinde kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Argat, Bakan Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen COP31 Başkanlığı süreci ile TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki iş dünyası çalışmalarının Antalya'ya uzanan süreçte kamu ile özel sektör arasında güçlü bir uygulama zemini oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin COP31 yol haritasının BM Genel Merkezi'nde uluslararası kamuoyuyla paylaşılmasının önemli bir başlangıç olduğunu belirten Argat, ABD'deki temasların iş dünyasına yönelik toplantılarla devam edeceğini kaydetti. Argat, New York'ta gerçekleştirilecek toplantılarda COP31 Eylem Gündemi'nin iş dünyası açısından nasıl uygulanabileceğinin ve özellikle KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine daha güçlü şekilde nasıl dahil edilebileceğinin ele alınacağını söyledi.