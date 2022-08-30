Enerji uzmanları uluslararası enerji konferansında "güvenin" önemine dikkati çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji uzmanları uluslararası enerji konferansında "güvenin" önemine dikkati çekti

30.08.2022 16:40
Enerji uzmanları uluslararası enerji konferansında "güvenin" önemine dikkati çekti

Kuveyt merkezli petrol şirketi Oilserv Kuwait'in Üst Yöneticisi Sara Akbar, enerji dünyasında güven ilişkisinin önemli olduğunu belirterek, "Güven kazanmak başka, onu korumak ise bambaşka. Almanya'nın doğal gaz için Rusya'ya ne kadar güvendiğini ve sonuçlarını gördük." dedi.

Kuveyt merkezli petrol şirketi Oilserv Kuwait'in Üst Yöneticisi Sara Akbar, enerji dünyasında güven ilişkisinin önemli olduğunu belirterek, "Güven kazanmak başka, onu korumak ise bambaşka. Almanya'nın doğal gaz için Rusya'ya ne kadar güvendiğini ve sonuçlarını gördük." dedi.

Akbar, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın "İçinde bulunduğumuz sisteme güvenebilir miyiz?" sorusunu gündeme taşıdığını söyledi.

Orta Doğu'da ilişkilerin yıllardır sadece güven üzerine kurulduğunu dile getiren Akbar, "Kontratları ve profesyonel yaşamı gördükten sonra tekrar anladık ki bilgilerimizi de güven sağlamak için kullanabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu sene konferansın "güven" temasıyla düzenlendiğine işaret eden Akbar, "Kontratları bilmezdik ve güven bizim için önemliydi. İşlerimiz güven üzerinden yürürdü. Öğrenmek zorunda kaldık. Bilgilerimizi güven üzerine inşa etmeyi öğrendik." diye konuştu.

Akbar, enerji dünyasında güven sağlamanın ve devam ettirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Güven kazanmak başka, onu korumak ise bambaşka. Almanya'nın doğal gaz için Rusya'ya ne kadar güvendiğini ve sonuçlarını gördük." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO ve Avrupa Birliği gibi birçok oluşumun ortaya çıktığını ve bunların da güven sağlamak için kurulduğunu anlatan Akbar, "Mesela Rusya'ya olan güven Ukrayna'da olanlarla tamamen dağıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi Uzmanı Tatiana Mitrova da son günlerde enerji dünyasında sadece Avrupa ile Rusya arasında yaşananların konuşulduğunu, yaptırımların Rusya'nın büyüme ve gelişmesini yavaşlatabileceğini, ancak Moskova'nın bu yaptırımlara direnebileceğini söyledi.

Batılı ülkelerin Rusya'yı yaptırımlarla izole etmeye çalıştığını belirten Mitrova, "Aslında Rusya da Batı'yı nasıl izole edebileceğini düşünüyor. Gelecek yıllarda çok aktif bir Rusya göreceğiz. Moskova, 'anti-batı' birliği için çalışacak. Bu da hidrokarbonlar başta olmak üzere enerji üzerine kurulacak." diye konuştu.

Dünya Bankası'nın Çin ve Rusya'dan sorumlu eski yöneticisi Yukon Huang, Çin'in enerjinin bağımsız şekilde ülkeler arasında akışını destekleyen bir ülke olduğunu öne sürdü.

Norveçli çok uluslu denizcilik grubu Wilhelmsen Group'un Üst Yöneticisi Thomas Wilhelmsen de yaşananların ve piyasadaki gelişmelerin enerjide ve anlaşmalarda güvenin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı Enerji kriziyle nasıl başa çıkılabilir? 7 ülkeden örnekler Enerji kriziyle nasıl başa çıkılabilir? 7 ülkeden örnekler
Kaynak: AA

Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji uzmanları uluslararası enerji konferansında 'güvenin' önemine dikkati çekti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:44 Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı
15:42 Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı "Brain" operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
15:17 İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 16:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji uzmanları uluslararası enerji konferansında "güvenin" önemine dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement