Üye Girişi
Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti - Son Dakika

Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti

25.11.2021 12:04
Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti

Dijital dönüşümü ve insanı odağına alarak önemli projelere imza atan Kuveyt Türk, görme engellilerin finansal işlemlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla ATM'lerinde sesli menü özelliğini hayata geçirdi.

Dijital dönüşümü ve insanı odağına alarak önemli projelere imza atan Kuveyt Türk, görme engellilerin finansal işlemlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla ATM'lerinde sesli menü özelliğini hayata geçirdi.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, engelli bireylerin finansal işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkan tanıyan çözümler geliştirmeye devam ediyor. ATM'nin pratikliği ile şubelerin zengin hizmetlerini bir araya getiren XTM'ler aracılığıyla 2018 yılında işitme engellilere işaret dilinde hizmet vermeye başlayan banka, bu kez görme engelliler için ATM'lerinde sesli menü hizmetini hayata geçirdi.

"Engelsiz finans hizmetini en üst kalitede vermeye devam edeceğiz"

Konu hakkında bilgi veren Kuveyt Türk Bireysel ve Özelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve en anlamlı deneyimi yaşatmak amacıyla en güncel teknolojileri kullanıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 2013 yılında üretmeye başladığımız ve zamanla geliştirdiğimiz inovasyon ürünümüz XTM'ler aracılığıyla 2018 yılından bu yana işitme engelli müşterilerimize işaret dilinde finans hizmeti vermekteyiz. Görme engelli müşterilerimizin de bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmesini sağlamak için çalışmalarımızı bu sefer ATM'ler üzerinde yoğunlaştırdık. ATM'lerimizde kullanıma sunduğumuz sesli menü fonksiyonu sayesinde hem görme engellilerin finansal hizmetlere kolayca ulaşmasını sağlıyor, hem de engellerin aşılmasına yönelik toplumumuzda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İlk etapta 245 ATM'de başlattığımız bu hizmeti, ilerleyen dönemde diğer ATM'lerimizde de kullanıma sunacağız. Banka olarak, şubelerimizde, XTM'lerde, ATM'lerde ve dijital ortamda engelsiz finans hizmetini en iyi deneyimle müşterilerimize sunmak için inovasyon ve dijital dönüşüm eksenli çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Yeni hizmet hakkında şu bilgiler verildi:

Kuveyt Türk'ün ilk etapta 55 ildeki 245 ATM'de kullanıma sunduğu sesli menü fonksiyonuyla uyarılar, yönergeler, müşteri işlemlerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgiler müşteri mahremiyeti konusunda gerekli önlemler alınarak görme engelli müşterilere sesli olarak sunuluyor. Bu hizmetle engelli müşteriler bakiye sorgulama, para çekme, para yatırma, kredi kartı borcu sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini sesli menü üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılıyor

Hizmetten yararlanmak isteyen görme engelli müşteriler önce kişisel kulaklıklarını, ardından kartlarını ATM'ye takarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlem sırasında veya sonrasında kulaklık ATM'den çıkartıldığında ise işlemler sonlanıyor ve kart iade ediliyor. Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılarak işlemlerin başkaları tarafından görülmesinin önüne geçiliyor. Böylece müşterinin kişisel veri güvenliği de sağlanmış oluyor. Kulaklık girişi yanında bulunan düğmeyle ses düzeyi ayarlanabiliyor. Ayrıca ATM'lerde bulunan orta tuş, giriş, sil, iptal tuşlarında, görme engelli müşterilerin rahat kullanabilmeleri için kabartmalı yazı yer alıyor. - İSTANBUL

Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti

Görme Engelli, Kuveyt Türk, Engelli, ATM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti 12:34 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen

Son Dakika Haberleri
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:11 Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır         
12:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 12:49:21. #1.13#
SON DAKİKA: Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement