Görme engeller için ATM'de sesli menü hizmeti

Dijital dönüşümü ve insanı odağına alarak önemli projelere imza atan Kuveyt Türk, görme engellilerin finansal işlemlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla ATM'lerinde sesli menü özelliğini hayata geçirdi.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, engelli bireylerin finansal işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkan tanıyan çözümler geliştirmeye devam ediyor. ATM'nin pratikliği ile şubelerin zengin hizmetlerini bir araya getiren XTM'ler aracılığıyla 2018 yılında işitme engellilere işaret dilinde hizmet vermeye başlayan banka, bu kez görme engelliler için ATM'lerinde sesli menü hizmetini hayata geçirdi.

"Engelsiz finans hizmetini en üst kalitede vermeye devam edeceğiz"

Konu hakkında bilgi veren Kuveyt Türk Bireysel ve Özelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve en anlamlı deneyimi yaşatmak amacıyla en güncel teknolojileri kullanıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 2013 yılında üretmeye başladığımız ve zamanla geliştirdiğimiz inovasyon ürünümüz XTM'ler aracılığıyla 2018 yılından bu yana işitme engelli müşterilerimize işaret dilinde finans hizmeti vermekteyiz. Görme engelli müşterilerimizin de bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmesini sağlamak için çalışmalarımızı bu sefer ATM'ler üzerinde yoğunlaştırdık. ATM'lerimizde kullanıma sunduğumuz sesli menü fonksiyonu sayesinde hem görme engellilerin finansal hizmetlere kolayca ulaşmasını sağlıyor, hem de engellerin aşılmasına yönelik toplumumuzda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İlk etapta 245 ATM'de başlattığımız bu hizmeti, ilerleyen dönemde diğer ATM'lerimizde de kullanıma sunacağız. Banka olarak, şubelerimizde, XTM'lerde, ATM'lerde ve dijital ortamda engelsiz finans hizmetini en iyi deneyimle müşterilerimize sunmak için inovasyon ve dijital dönüşüm eksenli çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Yeni hizmet hakkında şu bilgiler verildi:

Kuveyt Türk'ün ilk etapta 55 ildeki 245 ATM'de kullanıma sunduğu sesli menü fonksiyonuyla uyarılar, yönergeler, müşteri işlemlerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgiler müşteri mahremiyeti konusunda gerekli önlemler alınarak görme engelli müşterilere sesli olarak sunuluyor. Bu hizmetle engelli müşteriler bakiye sorgulama, para çekme, para yatırma, kredi kartı borcu sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini sesli menü üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılıyor

Hizmetten yararlanmak isteyen görme engelli müşteriler önce kişisel kulaklıklarını, ardından kartlarını ATM'ye takarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlem sırasında veya sonrasında kulaklık ATM'den çıkartıldığında ise işlemler sonlanıyor ve kart iade ediliyor. Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılarak işlemlerin başkaları tarafından görülmesinin önüne geçiliyor. Böylece müşterinin kişisel veri güvenliği de sağlanmış oluyor. Kulaklık girişi yanında bulunan düğmeyle ses düzeyi ayarlanabiliyor. Ayrıca ATM'lerde bulunan orta tuş, giriş, sil, iptal tuşlarında, görme engelli müşterilerin rahat kullanabilmeleri için kabartmalı yazı yer alıyor. - İSTANBUL