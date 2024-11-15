Kuveyt Türk'ün 2024 Karı 24,4 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Kuveyt Türk'ün 2024 Karı 24,4 Milyar Lira

Kuveyt Türk, 2024'ün ilk 9 ayında net karını yüzde 43 artırarak 24,4 milyar liraya ulaştı.

15.11.2024 12:17
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Kuveyt Türk, 2024'ün ilk 9 ayında 24,4 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Bankanın toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 704,4 milyar liraya, kullandırılan fon büyüklüğü ise 422,4 milyar liraya yükseldi. Bankanın net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artarak 24,4 milyar liraya olarak gerçekleşti.

Öz varlıklarını 72,2 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise 825,6 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korudu.

Bankanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde kullandırılan fon büyümesi yüzde 26 düzeyinde gerçekleşirken, yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1,45 düzeyinde oldu.

Kuveyt Türk'ün cari hesabının, toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 56,6 seviyesine yükselirken, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı ise yüzde 54,15 düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca Bankanın yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,27 seviyesine ulaştı.

"Müşterileri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek yenilikçi çözümler geliştiriyoruz "

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak müşteriler tarafından tercih edilen çözüm ortağı olma vizyonlarıyla ilerlediklerini, müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdürerek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kuveyt Türk Finans Grubu yaklaşımıyla hareket ederek müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda, iştirakleriyle birlikte 360 derece hizmet sunmayı amaçladıklarını aktaran Uyan, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra dijital bankacılık stratejimiz kapsamında uçtan uca sunduğumuz dijital çözümlerimizi artırıyor, dijital platformlara yaptığımız yeni yatırımlarla deneyimi daha iyi bir noktaya getiriyor ve gelişen eğilimlerle harmanladığımız iş süreçlerimizi operasyonel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızın ve çalışmalarımızın pozitif sonuçlarını 2024'ün üçüncü çeyreğinde de görüyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım finans sektöründe öncü olmaya ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kuveyt Türk, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ün 2024 Karı 24,4 Milyar Lira - Son Dakika

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