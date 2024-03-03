Son dönemde küresel boyuttaki ekonomik kriz et fiyatlarında da dalgalanmalara neden olurken, market ve kasaplarda neredeyse her gün etiket değişiyor.
İndirimleri takip eden vatandaşlar ise soluğu bu marketlerde alıyor. İstanbul Güngören'de bu sabah özel bir işletmenin kırmızı ete yaptığı indirim sonrası vatandaşlar adeta dükkana akın etti.
448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında uzun kuyruklar oluşurken, başı ve sonu belli olmayan kuyruğun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti - Son Dakika
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ankara'ya sebze ve meyve girişini sağlayan Toptancı Hali'ni ziyaret ederek hal esnafına hayırlı işler diledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, yaptığı açıklamada, hayvan varlığının azalması ve yem fiyatlarının artmasıyla birlikte et fiyatlarının tırmandığını belirtti. Devletin ithalata yönelmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğini ifade eden Gürer, hayvancılıkta gerekli önlemlerin alınmaması halinde sorunların devam edeceğini söyledi.
Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Muhacir Pazarı esnaflarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kavuş, esnaflara bol kazançlar dileyerek teşekkür etti.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 178 milyon 7 bin 490 dolarlık ihracat yapıldı. Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu. Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı. Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıla göre artış gösterdi. Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapılırken, Kırklareli ve Edirne hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe öne çıktı.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptıkları yatırım ve projelerle ilçenin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Altyapıdan üstyapıya büyük hizmetler yapıldığını belirten Sarıcaoğlu, ilçenin özel sektör ve kamu yatırımlarıyla en güzel dönemini yaşadığını ifade etti.
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