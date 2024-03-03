Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti

Küresel kriz nedeniyle son dönemde kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken İstanbul Güngören'de özel bir işletmenin yaptığı indirim kapıda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında oluşan kuyruğa ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.

03.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:26
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Son dönemde küresel boyuttaki ekonomik kriz et fiyatlarında da dalgalanmalara neden olurken, market ve kasaplarda neredeyse her gün etiket değişiyor.

İNDİRİMİ DUYANLAR DÜKKANA AKIN ETTİ

İndirimleri takip eden vatandaşlar ise soluğu bu marketlerde alıyor. İstanbul Güngören'de bu sabah özel bir işletmenin kırmızı ete yaptığı indirim sonrası vatandaşlar adeta dükkana akın etti.

KUYRUĞUN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında uzun kuyruklar oluşurken, başı ve sonu belli olmayan kuyruğun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti

Güngören, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti - Son Dakika
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