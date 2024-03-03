Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti

Ekonomi

""Bedelli askerliğe kaçanlardan oy istemiyoruz" diyen Özel kendini böyle savundu

Son dönemde küresel boyuttaki ekonomik kriz et fiyatlarında da dalgalanmalara neden olurken, market ve kasaplarda neredeyse her gün etiket değişiyor.

İNDİRİMİ DUYANLAR DÜKKANA AKIN ETTİ

İndirimleri takip eden vatandaşlar ise soluğu bu marketlerde alıyor. İstanbul Güngören'de bu sabah özel bir işletmenin kırmızı ete yaptığı indirim sonrası vatandaşlar adeta dükkana akın etti.

KUYRUĞUN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında uzun kuyruklar oluşurken, başı ve sonu belli olmayan kuyruğun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.