Kuzey Deniz Yolu'nda Yük Taşımacılığı Yüzde 13 Arttı - Son Dakika
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Kuzey Deniz Yolu'nda Yük Taşımacılığı Yüzde 13 Arttı

17.06.2026 14:18
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Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nda bu yılın ilk 5 ayında yük taşımacılığının yüzde 13 arttığını açıkladı.

Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan yük miktarının yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 14,5 milyon tona ulaştığını söyledi.

Çekunkov, başkent Moskova'daki Rossiya Segodnya Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2025'te 37 milyon ton yük taşındığını belirten Çekunkov, güzergah üzerindeki yük trafiğinin son 10 yılda yaklaşık 10 kat arttığını kaydetti.

Çekunkov, güzergahın geliştirilmesi kapsamında bugüne kadar 2 nükleer buzkıran ile 6 acil kurtarma gemisinin inşa edildiğini, 2 hidrografik gemisinin modernize edildiğini ve 4 uydunun fırlatıldığını söyledi.

Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine yönelik kapsamlı projeyi uygulamaya devam edeceklerini aktaran Çekunkov, "Bu yılın 5 ayında 14,5 milyon ton yük taşındı, artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Dünyanın coğrafi açıdan en büyük ülkesi Rusya, Kara Denizi'nden başlayıp Bering Boğazı'ndaki Dejnyov Burnu'na uzanan, yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğundaki özellikle kış döneminde kalın buzullarla kaplı Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine stratejik önem veriyor.

Rusya Ulaştırma Bakanlığının planlarına göre, Kuzey Deniz Yolu güzergahındaki Rus nükleer buzkıran sayısının 2035'e kadar 18'e çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kuzey Deniz Yolu'nda Yük Taşımacılığı Yüzde 13 Arttı - Son Dakika

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