Kuzey Makedonya enerji tasarrufu önlemlerini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya enerji tasarrufu önlemlerini duyurdu

16.08.2022 20:28
Kuzey Makedonya enerji tasarrufu önlemlerini duyurdu

Kuzey Makedonya'da yetkililer, 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde geçerli olmak üzere bir dizi enerji tasarrufu önlemi uygulanacağını duyurdu.

Kuzey Makedonya'da yetkililer, 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde geçerli olmak üzere bir dizi enerji tasarrufu önlemi uygulanacağını duyurdu.

Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile Kuzey Makedonya Santralleri (AD ESM) Genel Müdürü Vasko Kovaçevski, başkent Üsküp'teki hükümet binasında düzenledikleri basın toplantısında, elektrik tasarrufu için uygulanacak bir dizi önlem hakkında bilgi verdi.

Bekteşi, kabul edilen önlemlerin kış ayları öncesinde başta kamu kurumlarında olmak üzere haneler ve şirketlerde elektrik tüketimini azaltmayı amaçladığını belirterek, "Daha önce de belirttiğimiz ve uyardığımız gibi tahminler, sadece ülkemizin değil, tüm bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın enerji açısından en zorlu kışlardan birini atlatacağı yönünde." dedi.

Haneler ve şirketlere yönelik enerji tasarrufu için sadece uyulması gereken tavsiyelerin verildiğini, kurumlara ise belirli sorumlulukların düştüğünü kaydeden Bekteşi, ulaşılması beklenen hedefin enerji tüketimini bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azaltmak olduğuna işaret etti.

Bekteşi, "Eğer bu hedefe ulaşılamazsa, kurumu yöneten makamlara özel hükümet kararıyla öngörülen yaptırımlar uygulanacak." ifadesini kullandı.

AD ESM Genel Müdürü Kovaçevski de vatandaşların ve küçük tüketicilerin elektrik ihtiyacının sadece yerli üretim ile karşılandığı, elektriğin ithal edilmediği bilgisini vererek, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında elektrik tüketiminde yüzde 15'lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Ülkede 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde merkezi düzeydeki kamu kurumlarının tüm yöneticilerinin, elektrik ve ısı enerjisi tüketimini azaltmak için uygun önlemler alması gerekiyor.

Önlemler arasında tüm kamu binalarının ve kültürel anıtların cephelerindeki dekoratif aydınlatmanın kapatılması, kamu kurumlarında klima kullanımının yaz boyunca 27 derece, kış boyunca ise 20 derece ile sınırlandırılması, iş bitiminde bilgisayarların kapatılması ve benzerleri yer alıyor.

YORUMLAR
500
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Kaynak: AA

Makedonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Makedonya enerji tasarrufu önlemlerini duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya enerji tasarrufu önlemlerini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement