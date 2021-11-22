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KUZKA'nın "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye" çalışmaları başlıyor - Son Dakika

KUZKA'nın "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye" çalışmaları başlıyor

22.11.2021 14:07
KUZKA'nın "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye" çalışmaları başlıyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki kurum ve kuruluşların birlikte proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesini artırmaya yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölyesi" çalışmaları başlıyor.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki kurum ve kuruluşların birlikte proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesini artırmaya yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölyesi" çalışmaları başlıyor.

Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölyesi" çalışmasıyla bölgedeki kurum ve kuruluşların birlikte proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak ve yeni projelerin geliştirilerek proje havuzuna eklenmesi sağlanacak. KUZKA tarafından bu amaca yönelik hazırlanan proje atölyesi sayesinde bölgeye yönelik yeni projeler de üretilmiş olacak. Program kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi'nden sonra katılımcılar, atölye çalışması ile proje fikirleri üzerinde çalışarak bölgeye dair yeni projeler geliştirecek.

Çevrimiçi ortamda KUZKA tarafından düzenlenen program üç aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 1. gruba 30 Kasım-1 Aralık 2021, 2. gruba 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde olmak üzere 50 kişilik gruplar halinde iki Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilecek. İkinci aşamada katılımcılar bireysel veya ekip halinde eğitimini aldıkları konulara ilişkin 6 Aralık 2021 tarihinde Proje Eğitimi Uygulama Çalışmasında proje fikri oluşturarak, uygulamaya dökmeleri gerekecek. Üçüncü aşamada ise 8-9-10 Aralık 2021 tarihlerinde proje fikri geliştirmek isteyen kişi veya ekiplere belirli bir saat aralığında randevular verilerek, kişi veya ekipler tarafından doldurulacak proje şablonlarına eğitmenlerden geri dönüşler alınacak. Atölye sonunda da katılımcılardan bireysel ya da ekip halinde bölgenin sorunlarına yönelik çözüm üreten en az bir proje geliştirmeleri beklenecek.

Eğitimlere kayıt yaptırmayı unutmayın

Program kapsamında aynı eğitim iki defa verilecek ve her grubun kapasitesi 50 kişi ile sınırlı olacak. Programa katılım sağlamak isteyen bölge kurum ve kuruluşlarındaki paydaşların 29 Kasım 2021 tarihinde mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Çankırı, Atölye, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUZKA'nın 'Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye' çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KUZKA'nın "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye" çalışmaları başlıyor - Son Dakika
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