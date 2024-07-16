KUZKA Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı'nda Başarılı Projeler Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

KUZKA Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı'nda Başarılı Projeler Belirlendi

KUZKA Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı\'nda Başarılı Projeler Belirlendi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan projeler arasından 1 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi kurumu ile 10 iş günü içinde sözleşme imzalanacak.

16.07.2024 16:21
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde ilan edilen "2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projeler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince onaylandı.

Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden KUZKA'ya sunulan projeler arasından 1 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Program kapsamında desteklenecek proje ile Kastamonu ilinde belirlenen mera alanlarından alınacak 350 toprak örneğinin analizine yönelik danışmanlık hizmeti sağlanacak. Böylece, mera alanlarının botanik kompozisyonlar ile birlikte değerlendirilmesi sağlanarak verimlilik düzeylerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi kurumu ile 10 iş günü içinde sözleşme imzalanacak. Ajans tarafından desteklenecek başarılı proje listesine web sitesinden ulaşılıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Çankırı, Ajans, Sinop, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUZKA Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı'nda Başarılı Projeler Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUZKA Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı'nda Başarılı Projeler Belirlendi - Son Dakika
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