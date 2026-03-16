TR82 Bölgesi\'nin gelecek projeleri hazırlanıyor

16.03.2026 08:58  Güncelleme: 08:59
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için proje fikirleri toplamaya başladı. Sosyal kalkınma, üretim ve istihdam artırımı gibi konulara öncelik verilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 Bölgesi'nde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanabilecek kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşlardan proje fikirleri toplamaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen programlar başta olmak üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA= tarafından uygulanabilecek destek mekanizmalarına yönelik potansiyel proje fikirlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda oluşturulacak proje havuzunda yer alan fikirler; sosyal kalkınma, üretim, istihdam ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesinde değerlendirilecek.

KUZKA tarafından yürütülen çalışma kapsamında R82 Bölgesi'nde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, il müdürlükleri, kooperatifler ve birlikler başta olmak üzere bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşların proje fikirlerini iletmeleri bekleniyor. Bölgeye ilişkin proje fikirleri olan paydaşların KUZKA'nın sosyal medya araçlarında paylaşılan kare kod üzerinden ve web sitesinde yer alan online formu doldurarak ilgili birimlerine ulaştırabilecekler.

KUZKA'ya iletilecek proje fikirleri, Ajans uzmanları tarafından değerlendirilerek olgunlaştırılacak ve uygun görülen projeler ilgili kurumlarla birlikte geliştirilerek farklı destek mekanizmalarına sunulabilecek.

Proje fikirleri farklı destek programlarında değerlendirilebilecek

KUZKA'ya iletilen proje fikirleri, Ajans tarafından yürütülen destek programlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası kaynaklı programlar kapsamında da değerlendirilerek proje geliştirme süreçlerine dahil edilebilecek. Bu kapsamda proje fikirlerinin sosyal kalkınma, üretim ve istihdamın artırılması, kooperatiflerin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımı, yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi uygulamalar gibi alanlarda olması önem taşıyor.

İlk aşamada SOGEP kapsamında proje fikirleri alınacak

Bu süreçte ilk olarak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2026 yılı çalışmaları kapsamında proje fikirleri toplanacak. SOGEP kapsamında özellikle kooperatiflerin üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, hane halkı gelirini artıracak üretim modellerinin yaygınlaştırılması, dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımının desteklenmesi, engelli bireyler ve bakım yükü taşıyan kadınlara yönelik sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesi gibi alanlara yönelik proje fikirlerine öncelik verilecek.

Kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak proje fikirlerinin en geç 19 Mart 2026 tarihine kadar KUZKA'ya iletilmesi gerekiyor. KUZKA tarafından yapılacak ön değerlendirmelerin ardından uygun görülen proje fikirleri ilgili kurumlarla birlikte geliştirilerek uygulamaya hazır projelere dönüştürülecek. Bölgede üretim, istihdam ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi hedeflenirken, oluşturulacak proje havuzunun TR82 Bölgesi'nin kalkınma potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

