Kyzikos Antik Tiyatrosu Erdek Turizmine Kazandırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kyzikos Antik Tiyatrosu Erdek Turizmine Kazandırılacak

Kyzikos Antik Tiyatrosu Erdek Turizmine Kazandırılacak

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın iş birliği ile oluşturulan Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda, Kyzikos'ta bulunan 15 bin kişilik antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

22.05.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın iş birliği ile oluşturulan Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda, Kyzikos'ta bulunan 15 bin kişilik antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası tarafından, özellikle Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi adına hayata geçirilen "Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu" basınla buluştu. Toplantıya Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Kyzikos Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Kyzikos'ta uydu fotoğrafları aracılığıyla keşfedilen 15 bin kişilik bir antik tiyatronun Erdek turizmine kazandırılması için düğmeye basıldığı kaydedildi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, toplantıda konuyu gündeme getirerek yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ki Kyzikos kazıları senelerden beri yapılıyor. Kazı Başkanımız Ahmet hocam geçen gün, uydu fotoğraflarından yaklaşık 20 bin kişilik bir antik tiyatronun zemine çok yakın bir yerde olduğunu ve kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde başlayacağını anlattı. Bizler de o bölgede gerekli temizlik çalışmalarını başlatacağız. Bayramdan hemen sonra çalışmalar başlayacak. Kazı çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecek. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl inşallah tamamen gün yüzüne çıkarılacak. Orada konserler de veririz. Erdek'e çok büyük reklamı ve katısı olacaktır. Erdek'e bir müze kazandırmak için de çalışmalara başladık" dedi.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz da yaptığı konuşmada, "Bizim için Erdek çok kıymetli. Bizlerin tek amacı Erdek'teki işletmelere nitelikli müşteri kazandırabilmek. Bizler Erdek'e nasıl değer katabiliriz, bunun mücadelesini vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz ise turizm sektörünün bölgede belirleyici sektörlerinden biri olarak gelir kaynaklarının başında geldiğini belirterek, "Erdek ve Bandırma etle tırnak gibi. Çoğu işletmenin hem Erdek'te hem de Bandırma'da yatırımları var. Böyle bir ekosistemin içindeyiz. Dolayısıyla bu birliktelik bizim için çok kıymetli, bölge için güzel bir güç birlikteliği oluştu. Biz bu süreçte anladık ki Erdek için hala ciddi bir umut var" diye konuştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Erdek'in Marmara Denizi'nin çevresinde hem iklimi hem de coğrafyası ve sahip olduğu tüm zenginlikleri ile çok kıymetli bir konumda olduğunu kaydederek, "Tabi ki ben bir deniz bilimci olarak her şeyden önce denize bakmalıyım. Marmara Denizi'nin 4 tane önemli körfezi var ve bu körfezlere baktığımızda en temiz körfezin Erdek Körfezi olduğunu görüyoruz. Korkunç müsilaj felaketi daha dün gibi aklımızda. Bunun tekrar etmemesi için bir damla dahi atığın arıtılmadan Marmara Denizi'ne bırakılmaması gerekiyor. Eğer bunu sağlarsak işte o zaman deniz kısa süre içerisinde tekrar eski haline dönecektir ve Erdek de o güzel, ihtişamlı günlerini yaşamaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Erdek, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kyzikos Antik Tiyatrosu Erdek Turizmine Kazandırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
16:02 Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 17:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kyzikos Antik Tiyatrosu Erdek Turizmine Kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement