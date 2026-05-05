Lagarde'dan Avrupa'ya Enerji Uyarısı

05.05.2026 19:44
Lagarde, artan enerji maliyetlerinin Avrupa'nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'da savaş sonucu artan enerji maliyetlerinin, Avrupa'nın fosil yakıtlara ve enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltması için bir "uyarı" niteliğinde olması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen "İklim, Doğa ve Para Politikası" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Avrupa'nın enerji güvenliği ve ekonomik istikrarı için yenilenebilir enerjiye geçişin hayati önem taşıdığını belirtti.

Orta Doğu'da savaş sonucu artan enerji maliyetlerinin, Avrupa'nın fosil yakıtlara ve enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltması için bir "uyarı" niteliğinde olması gerektiğini vurgulayan Lagarde, Avrupa'nın enerji güvenliği ve ekonomik istikrarı için yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması çağrısı yaptı.

Lagarde, Avrupa'nın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını ithal ettiğini ve bu ithalatın neredeyse tamamının fosil yakıtlardan oluştuğunu hatırlatarak, "Mevcut durum açıkça sürdürülemez. Bugün yükselen enerji fiyatları, bu bağımlılığın maliyetini bize bir kez daha hatırlatıyor." diye konuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, alternatif enerji kaynaklarının güvenlik, sürdürülebilirlik ve uygun maliyet hedefleri arasındaki çelişkileri minimize edecek en net yol olduğunu vurguladı.

İran ile yaşanan savaşın küresel piyasalarda petrol ve doğal gaz fiyatlarını hızla tırmandırdığına dikkati çeken Lagarde, ECB analizlerinin bu şokun etkilerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Lagarde, söz konusu analizlere göre, elektrik üretiminde fosil dışı kaynakların payı yüksek olan İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin gaz fiyatlarındaki artışa karşı diğer üye ülkelere oranla daha iyi korunmuş durumda olduğunu söyledi.

İklim krizi enflasyonu tetikliyor

İklim değişikliğinin para politikası üzerindeki doğrudan etkilerine değinen Lagarde, aşırı hava olaylarının tarımsal üretimi bozarak gıda fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.

ECB Başkanı Lagarde, geçen yılki sıcak hava dalgasının Avro Bölgesi'nde işlenmemiş gıda fiyatlarını bir yıl içinde 0,7 puan artırdığını kaydederek, "ECB tarafından yapılan araştırmalar, kuraklık veya sel gibi doğal afetlerin üzerinden dört yıl geçse bile, bölgesel ekonomik üretimin ortalama yüzde 3 düşük kalmaya devam ettiğini ortaya koydu." uyarısında bulundu.

Lagarde, küresel karbon emisyonlarının rekor seviyeye ulaştığına ve Paris İklim Anlaşması'ndaki 1,5 santigrat limitinin önümüzdeki beş yıl içinde aşılma ihtimaline dikkati çekerek, yeşil dönüşümün ivme kaybetmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İklim değişikliğinin siyasi bir mesele haline getirilmesini eleştiren Lagarde, hükümetlerin ve toplumların verdiği yanıtın, krizin ölçeği karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Kaynak: AA

