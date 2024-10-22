Lagarde: Enflasyon Hedefine 2025'te Ulaşacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Lagarde: Enflasyon Hedefine 2025'te Ulaşacağız

ECB Başkanı Lagarde, enflasyon hedefine 2025'te sürdürülebilir şekilde ulaşacaklarını belirtti.

22.10.2024 19:47
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NEW Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gelecek yıl içinde sürdürülebilir bir şekilde enflasyon hedefine ulaşacaklarından emin olduğunu bildirdi.

???????Lagarde, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, enflasyon konusunda doğru yolda bulunduklarını ve son rakamların "nispeten güven verici" olduğunu söyledi.

Para politikasının yönünün açık olduğunu ifade eden Lagarde, ancak politika faizinin hangi hızda düşürüleceği konusunda gelen verilere göre dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Lagarde, enflasyonu yendiklerini henüz söyleyemeyeceğini belirterek, "2025 yılı içerisinde bu hedefe sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağımızdan kesinlikle eminim." dedi.

Enflasyonun hedefinin daha erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik, "Umarım bu olur." diye konuşan Lagarde, yine de ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7'ye gerilemişti.

ECB geçen hafta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lagarde: Enflasyon Hedefine 2025'te Ulaşacağız - Son Dakika

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