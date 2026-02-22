Laledere Köyü'nde 500 Yıllık Çiçekçilik Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Laledere Köyü'nde 500 Yıllık Çiçekçilik Geleneği

22.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Laledere köyü, 1500'lü yıllardan beri çiçekçilikle geçimini sağlıyor. İklim sorunları nedeniyle üretim alanlarını genişleten köylüler, kesme çiçekleri Türkiye'ye gönderiyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki çiftçiler, 1500'lü yıllardan beri çiçek üretimi gerçekleştiriyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından kentin çevre düzenlemesinde kullanılan lale soğanlarını üreten, bu yüzden de "Laledere" adı verilen köydeki bu gelenek asırlardır devam ediyor.

Ağırlıklı olarak karanfil ve gül yetiştiren Laledere köyünün sakinleri, kesme çiçekleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Son dönemdeki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle şu an köy sınırları içinde 20 aile, 100 dönümde üretim yapıyor. Aynı köyden 150'nin üzerinde aile ise üretimi çevre il ve ilçelerde kiraladıkları ya da satın aldıkları 1000 dönümün üzerindeki alanda sürdürüyor.

"Türkiye'ye kesme çiçekçilik, ilk köyümüzden dağıldı"

Köyün 4 dönemdir muhtarlığını yapan Ömer Akar, AA muhabirine, "Laledere" isminin 1500'lü yıllardan geldiğini söyledi.

Köyün ana geçim kaynağının çiçekçilik olduğunu belirten Akar, "Köyümüzün adı, Osmanlı saraylarına lale soğanı temin etmesinden geliyor. O günden bugüne çiçekçilikle devam ediyoruz. Köyümüzün dededen toruna kalan mesleğidir." diye konuştu.

Akar, köy halkının güler yüzünün yaptıkları meslekten kaynaklandığını, çiçeğin sevgiyi ifade ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye kesme çiçekçilik, ilk köyümüzden dağıldı. Kesme çiçeğin doğuşu burada oldu. Zaten adından belli. Köyümüzün ismi oradan geliyor. Son dönemde ise su sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı köylümüz, üretim için başka il ve ilçelere gitti. Büyük illerin çoğuna köyümüzden çiçek gidiyor. Yalova'dan her ilimize gönderiyoruz. Çiçeği kestikten sonra 24 saat geçmeden alıcının eline geçiyor."

Muhtar Akar, köylerinin ormanın içinde Marmara Denizi ve İstanbul manzaralı olduğunu sözlerine ekledi.

"Çiçekler, apayrı bir dünya"

Köydeki çiçek üreticilerinden 51 yaşındaki Hülya Ortekin de 4 kızı ve eşiyle üretime severek devam ettiklerini söyledi.

Çalışmayı ve Laledere'yi çok sevdiğini belirten Ortekin, "Çalışırken çok rahatız. Dünya telaşından uzaktayız. Bir taraftan çocuklarımızın geleceğini hazırlıyoruz. Çalışmak, bizi dinç tutuyor. Çiçekler, apayrı bir dünya." dedi.

Eşiyle seralarında babasından miras kalan çiçek üretimini devam ettirdiklerini anlatan 58 yaşındaki Mustafa Ortekin de son dönemde ciddi su sorunuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Ortekin, mesleğini çok sevdiğini ifade ederek, "Bu iş, dedelerimizden bize miras kaldı. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçmişi çiçekle başlayan bir köyde olmak güzel. Her gün çiçeklerin içerisindeniz. Zevkli bir iş." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Yalova, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Laledere Köyü'nde 500 Yıllık Çiçekçilik Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:57:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Laledere Köyü'nde 500 Yıllık Çiçekçilik Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.