LAMA2-RD Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti
LAMA2-RD Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti

LAMA2-RD Konferansı İstanbul\'da Gerçekleşti
31.03.2026 14:40
Nişantaşı Üniversitesi, 17 ülkeden katılımcılarla LAMA2-RD hastalığı üzerine 3 günlük konferans düzenledi.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, "LAMA2-RD (Laminin alfa-2 ilişkili distrofi) Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans, LAMA2-RD ağıyla birlikte Hollanda merkezli Maastricht Üniversitesi, Stichting Voor Sara Vakfı, "Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği" ve "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi" işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Üniversitenin Maslak NeoTech yerleşkesinde düzenlenen ve 3 gün süren konferansa 17 ülkeden klinisyenler, araştırmacılar, hasta dernekleri temsilcileri, hastalar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, nadir görülen ve ilerleyici bir kas hastalığı olan LAMA2-RD'nin klinik bulguları, tanı ve tedavi süreçleriyle güncel bilimsel çalışmalar ele alındı.

Nöromüsküler hastalıklar alanındaki son gelişmelerin değerlendirildiği konferansta, özellikle "Spinal Müsküler Atrofi" (SMA) alanında kaydedilen ilerlemelerin benzer hastalıklar için umut verici olduğu vurgulandı.

Konferans kapsamında, çocuk nörolojisi alanına yönelik "Genç Meraklılar için Nöromüsküler Hastalıklar" başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Konferansta ayrıca, nadir hastalıkların izlenmesi ve tedavisinde uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekildi. Bu tür işbirliklerinin bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik bilgi paylaşımının artırılması ve farklı ülkelerden uzmanların bir araya getirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

İşbirliklerinin hasta ve ailelerine yönelik farkındalık çalışmalarını da kapsadığı, multidisipliner yaklaşımı güçlendirerek nadir hastalıklara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine zemin hazırladığı konferansta ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LAMA2-RD Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: LAMA2-RD Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
Advertisement
