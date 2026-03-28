Lastiklerin Kontrolü ve Değiştirilmesi Önemli

28.03.2026 14:40
LASİD, lastiklerin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 10 yıl maksimum ömür belirtti.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, gözle görünür bir hasar olmasa bile düzenli kontrolün büyük önem taşıdığını belirterek, "Bazı durumlar var ki lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamada, bir lastiğin güvenli kullanım süresinin kullanım koşulları, bakım, sürüş alışkanlıkları ve çevresel etkenlere bağlı olarak değiştiği, lastiğin maksimum kullanım ömrünün 10 yıl olduğu ifade edildi.

Lastiklerin 5 yıl kullanımının ardından yılda en az bir kez yetkili lastik servislerinde uzman kontrolünden geçirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, 5 yıllık kullanımdan sonra lastiklerin hizmete uygunluğunun belirlenmesi amacıyla kontrol sıklığının artırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, sıklıkla lastik kullanım ömrüne dair sorular aldıklarını belirterek, "Lastiklerin üzerinde bir üretim tarihi vardır, ancak bir son kullanma tarihi yer almaz. Bunun sebebi çok çeşitli faktörlerdir." bilgisini verdi.

Uygun lastik seçimi, doğru hava basıncı, doğru sürüş alışkanlıkları ve düzenli kontroller sayesinde lastiklerin ömrünün de uzadığını aktaran Kurt, "Bu lastikler beklenmedik bir darbe veya kazaya maruz kalmadıkça uzun süre güvenli şekilde kullanılabilir." açıklamasını yaptı.

Kurt, mevsimsel değişimlerde kullanılmayan lastiklerin saklama koşullarının lastiğin yapısı ve performansını dolayısıyla ömrünü etkilediğine dikkati çekerek, "Jantsız lastikler dik konumda, yerle temas etmeyecek şekilde yanaklarının zarar görmesini önleyecek raf sistemlerinde saklanmalıdır. Jantlı lastikler ise yerle temasını kesmek için palet üzerinde yatay konumda, en fazla 4 adet üst üste düzgün yerleştirilmeli, deformasyonu önlemek için belirli aralıklarla en alttaki lastik üste alınarak yerleri değiştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gözle görünür bir hasar olmasa bile düzenli kontrolün büyük önem taşıdığını kaydeden Kurt, "Bazı durumlar var ki lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekir. Diş derinliği binek ve hafif ticari araçlarda 1,6 mm'nin altına düştüğünde, ağır vasıta lastiklerinde yasal sınırın altına düşüldüğünde, yanak bölgesinde kesik, çatlak, kabarıklık veya darbe hasarı oluştuğunda lastiklerin ömrü dolmuş demektir. Bu durumlarda lastikler başka bir sebep aranmaksızın değiştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

