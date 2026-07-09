Burhaniye\'de "Lavanta Kokulu Okul" da hasat heyecanı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde geleneksel hale gelen lavanta hasadı, bu yıl "Lavanta Kokulu Okul'da Lavanta Hasadı" mottosuyla renkli görüntülere sahne oldu. Fakülte kampüsünde yetiştirilen lavantalar; Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel, BUBYO Otel'de staj yapan öğrenciler ve Özbekistan'dan gelen öğrencilerin katılımıyla hasat edildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yalnızca bir hasat programı olmanın ötesine geçerek uygulamalı eğitimin sahadaki güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekti. Fakültede lavantanın yanı sıra birçok aromatik bitkinin de yetiştirilmeye başlandığı ve bu bitkilerin Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağı'nda kullanılarak öğrencilerin mesleki eğitimine katkı sunduğu belirtildi.

Etkinlikte konuşan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, kampüs alanında oluşturulan üretim alanlarının öğrenciler için önemli bir deneyim sahası olduğunu söyledi. İlban, "Biz fakülte olarak öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, üretimden hizmete uzanan bütün süreci görerek yetişmelerini önemsiyoruz. Bu yıl 'Lavanta Kokulu Okul'da Lavanta Hasadı' mottosuyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik, hem öğrencilerimiz hem de fakültemiz adına çok kıymetli. Özellikle Özbekistan'dan gelen öğrencilerimizin bu sürece katılması, etkinliğe uluslararası bir kültürel paylaşım boyutu kazandırdı" dedi.

Hasat edilen lavantaların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde( BAÇEM) işlenerek lavanta yağı ve lavanta hidrosolüne dönüştürüldüğünü belirten İlban, bu ürünlerin BUBYO Otel misafirlerinin kullanımına sunulduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlban, "Üniversite-yerel yönetim iş birliğiyle yürütülen bu çalışma, lavantanın tarladan ürüne, üründen hizmete dönüşme sürecini öğrencilerimize göstermesi bakımından çok değerlidir. Aynı zamanda fakültemizde yetiştirilmeye başlanan aromatik bitkilerin Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağı'nda kullanılması, gastronomi eğitiminde yerel ve doğal ürünlerin önemini ortaya koymaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede sürdürülebilir mutfak, yerel ürün kullanımı ve katma değerli üretim süreçlerini doğrudan deneyimleme imkanı buluyor" ifadelerini kullandı. "Lavanta Kokulu Okul" yaklaşımıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıllarda daha da geliştirileceği belirtilirken, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin uygulamalı eğitim, gastronomi, turizm ve bölgesel kalkınma alanlarında örnek projeler üretmeye devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR