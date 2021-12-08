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LC Waikiki, Harry Potter'ın 20. yılını seriye özel ürünleriyle kutluyor - Son Dakika

LC Waikiki, Harry Potter'ın 20. yılını seriye özel ürünleriyle kutluyor

08.12.2021 14:47
LC Waikiki, Harry Potter'ın 20. yılını seriye özel ürünleriyle kutluyor

LC Waikiki, Harry Potter serisindeki ilk filmin 20. yılını hayranlarıyla birlikte kutluyor.

LC Waikiki, Harry Potter serisindeki ilk filmin 20. yılını hayranlarıyla birlikte kutluyor.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, farklı yaş grupları için tasarlanan birbirinden renkli ve yaratıcı parçalar, Harry Potter'ın sihirli dünyasının heyecanını yeniden yaşatıyor.

20 yıl önce Harry Potter ve Felsefe Taşı ile başlayan efsane, ocak ayında yayınlanacak özel bir programla ekranlara geri dönüyor, Potter hayranları ise heyecanla bu büyük buluşmayı bekliyor.

Harry Potter'ın Türkiye'deki lisanslı üreticisi LC Waikiki, Potter çılgınlığını seriye özel tasarladığı ürünleriyle kutluyor. Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinden esinlenerek tasarlanan ürünler Hogwarts'ın büyülü dünyasını "muggle" evrenine taşıyor.

Bebek, çocuk, kadın ve erkeğe yönelik tekstil ve aksesuarların yer aldığı koleksiyon renkli ve rahat tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Harry Potter efsanesini moda ile birleştiren koleksiyonda, bisiklet yaka sweatshirtler, tişörtler, tunikler ve pijama takımları bulunuyor.

Triko bereler, şık atkılar, soket çoraplar, saten bandanalar ve baskılı çocuk spor ayakkabıları ise bu ruhu tamamlayan aksesuarlar arasında yer alıyor.

Harry Potter, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LC Waikiki, Harry Potter'ın 20. yılını seriye özel ürünleriyle kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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