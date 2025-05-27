Lejyoner Hastalığı Eğitimi Kuşadası\'nda

Kuşadası Ticaret Odası ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi işbirliğinde konaklama sektörü için son derece önemli olan Lejyoner Hastalığı hakkında eğitim verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nden Vet. Hek. Opr. Dr. Varol Deveci tarafından Kuşadası Ticaret Odası eğitim salonunda verilen eğitimde, hastalıkla ilgili alınması gereken kontrol önlemleri ve bu uygulamaların yürütülmesi hakkında detaylar ele alındı.

Aynı zamanda, Lejyoner hastalığının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirler, yasal sorumluluklar, hastalıkla mücadele yöntemleri ve bildirim usullerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı eğitim, özellikle konaklama sektöründeki katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. - AYDIN