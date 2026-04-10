Leonardo'nun CEO'su Cingolani Yeniden Aday Gösterilmedi

10.04.2026 22:48
İtalya'da Leonardo'nun CEO'su Cingolani'nin yerine Lorenzo Mariani önerildi, yönetimde değişiklik bekleniyor.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkenin önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani'yi, ikinci dönem için aday göstermezken yerine Lorenzo Mariani'yi önerdi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığının dün gece saatlerinde geçtiği bilgilendirme notuna göre, İtalyan devletinin Bakanlık üzerinden yüzde 30,2'sine sahip olduğu Leonardo'nun yönetim kurulu için adaylar belirlendi.

Ülkede bir süredir koltuğunu koruyup koruyamayacağı tartışılan Leonardo şirketinin 64 yaşındaki üst yöneticisi Cingolani'nin durumu da netlik kazandı.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Leonardo'nun üst yöneticiliği görevine Cingolani'yi ikinci dönem için önermedi.

Bakanlık, Cingolani'nin yerine Fransa, İngiltere ve İtalya'dan üç şirketin kurduğu Avrupa merkezli füze sistemleri geliştiricisi MBDA'nın İtalya'daki şubesinin başında olan ve daha önce Leonardo'da da üst düzey görevlerde çalışan Lorenzo Mariani'yi CEO'luk için aday gösterdi.

Böylece Bakanlık, Cingolani'nin görevine devam etmeyeceğine dair son günlerde yayımlanan haberleri doğrulamış oldu.

Ulusal basındaki haberlerde yönetime gelmesinin ardından Leonardo hisselerinin son 3 yılda yüzde 410 yükseliş kaydettiği, firmanın borçlarında azalma ve net karda yüzde 85 artış yaşandığı aktarılırken Leonardo'nun Avrupa'dan önemli firmalarla işbirliği yaparak öne çıkmasını sağlasa da Cingolani'nin bu performansının ikinci dönemde görevine devam etmesini sağlamadığı belirtildi.

Haberlerde Cingolani'nin şirketle ilgili kararlarda otonom karakterinin öne çıkmasının, Başbakan Meloni ile diyaloğunda son dönemde yaşanan soğukluk ile üst düzey askeri yetkililerle bazı anlaşmazlıkların koltuğunu koruyamamasını etkilemiş olabileceği de ifade edildi.

Sosyal medyada konuyla ilgili haberlere yapılan bazı yorumlarda da Cingolani yönetimindeki Leonardo'nun son 3 yıldır başarılı performans gösterdiği, buna karşın görevden alınmasının arkasında ABD'ye teknolojik ve endüstriyel bağımlılıktan kademeli olarak çıkmayı hedeflemesinin ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirme arayışının bulunduğu ileri sürüldü.

Bu görüşe karşı çıkan yorumlarda ise Cingolani'nin yerine aday gösterilen Mariani'nin de Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesinden yana olduğu belirtilerek, bu konuda Cingolani ile Başbakan Meloni arasındaki anlaşmazlıkların öne çıkmış olabileceği görüşü dile getirildi.

Leonardo'daki yönetim değişikliğinin, 7 Mayıs'ta yapılacak hissedarlar toplantısında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
