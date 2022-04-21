Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

21.04.2022 18:59
Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve tenisçi Serena Williams'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yi satın almak için teklif veren Martin Broughton öncülüğündeki konsorsiyumda yer aldığı öne sürüldü.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve tenisçi Serena Williams'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yi satın almak için teklif veren Martin Broughton öncülüğündeki konsorsiyumda yer aldığı öne sürüldü.

İngiliz Sky Sports kanalının iddiasına göre, F1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Hamilton ve 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Büyük Britanyalı iş insanı Broughton liderliğindeki konsorsiyuma yatırım yapmayı kabul etti.

Haberde, Liverpool Kulübü ve British Airways'in eski icra kurulu başkanı Broughton'ın teklifini destekleyen yatırımcılar arasında, Kanada'nın en büyük medya ve telekomünikasyon şirketlerinden Rogers, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Houston adaylık komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesinin de bulunduğu ifade edildi.

Broughton'ın grubu dışında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly ve Amerikan Basketbol Ligi ekibi Boston Celtics'in ortağı Stephen Pagliuca da Chelsea Kulübünü satın almak için teklifte bulundu.

Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası Chelsea Kulübünü satışa çıkarmıştı.

YORUMLAR
500
Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

Serena Williams, Lewis Hamilton, Formula 1, Chelsea, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement