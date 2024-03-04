Lezita, Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda ödül aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Lezita, Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda ödül aldı

Lezita, Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda ödül aldı

Lezita, Yeni Asır Gazetesi tarafından düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda Gastronomi Dalında İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Pazarlama Direktörü Besime Bakiler ödülü aldı ve Lezita'nın Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka olduğunu belirtti.

04.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:02
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Lezita, Yeni Asır Gazetesi tarafından düzenlenen, "Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT)" organizasyonunda ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Lezita, Yeni Asır Gazetesi tarafından şirketlerin başarılarını ve devamlılığını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlediği organizasyonda, "Gastronomi Dalında İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü.

Organizasyonda kapsamında, İzmir ve Ege Bölgesi'nin, sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri ödüllendirildi.

Şirket ödülünü Lezita Pazarlama Direktörü Besime Bakiler aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Bakiler, "Yeni Asır ailesinin bu güzel organizasyonunda olmak mutluluk verici. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Lezita, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka. Ben bu ödülü 3 bin 500 çalışanımız adına alıyorum ve bu geceyi organize eden herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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