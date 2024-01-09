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LG, 2023 Yılında Yüksek Gelir ve Kar Elde Etti - Son Dakika
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LG, 2023 Yılında Yüksek Gelir ve Kar Elde Etti

LG Electronics, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde 84 trilyon KRW gelir ve 3,5 trilyon KRW işletme karı elde ettiğini açıkladı. Bu sonuçlar, artan piyasa rekabetine rağmen önceki dönemde gözlemlenen performansa yakın bir seviyede gerçekleşti. LG'nin temel faaliyet alanlarının sağlam temelleri ve B2B sektörlerindeki büyüme, yıllık gelirdeki tarihi yüksek seviyeye katkıda bulundu. Ayrıca, beyaz eşya ve iklimlendirme çözümlerindeki büyüme ve araç bileşeni çözümleri işinin gelecekteki potansiyeli de dikkat çekti. LG, yazılım tanımlı araçlar ve farklılaşma teknolojileriyle işletmenin verimliliğini artırmayı ve pazar genişlemesini hedefliyor. Ayrıca, webOS içeriği ve hizmetlerindeki büyümeyle ev eğlencesi sektöründe önemli bir başarı elde etti. LG, premium pazara liderlik etmek için OLED ve QNED serilerini güçlendirmeyi planlıyor.

LG, 2023 Yılında Yüksek Gelir ve Kar Elde Etti
09.01.2024 - 13:02,
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LG Electronics Inc. (LG), 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin nihai olmayan sonuçlara göre, 84 trilyon Güney Kore Wonu (KRW) yıllık gelir ve 3,5 trilyon KRW yıllık işletme karı elde ettiğini açıkladı.

LG açıklamasına göre, söz konusu performans, artan piyasa rekabetinin yarattığı zorluklara rağmen, talebin bastırıldığı önceki dönemde gözlemlenen sonuçlara yaklaştı.

Yıllık gelirdeki tarihi yüksek seviye, LG'nin temel faaliyet alanlarının sağlam temelleri ve B2B sektörlerinde yaşanan büyümeyle ilişkilendirildi. LG'nin son 3 yıldaki gelirinin bileşik yıllık büyüme oranının yüzde 13'ün üzerinde olması dikkati çekti. Öte yandan, yıllık faaliyet karı da güçlü bir performans sergileyerek, bir önceki yılla kıyaslanabilir seviyelere ulaştı.

Beyaz eşya ve iklimlendirme çözümlerinde, LG'nin yıllık 30 trilyon KRW gelir seviyesine ulaşması bekleniyor. Talep kutuplaşmasına çözüm bulmak için birinci sınıf liderliği korurken satış hacmi bölgelerini genişletmek gibi stratejik pazar yaklaşımları bu başarıda önemli bir rol oynuyor.

Araç bileşeni çözümleri işinin, kuruluşundan sonraki 10 yıl içinde yıllık gelirinin 10 trilyon KRW'yi aşarak, LG'nin ana faaliyet alanlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Üretim tesislerinin ortalama işletim oranı geçen yıldan bu yana yüzde 100'ü aşarak büyümeyi destekliyor.

Bu yıldan itibaren LG, hacimsel büyümeyi hedeflerken, yazılım tanımlı araçların gelişen trendinde yetenekleri güvence altına alma çabalarını yoğunlaştıracak. Beyaz eşya ve BT alanlarında biriken farklılaşma teknolojilerinden yararlanan şirket, araç içi deneyimleri geliştirirken EV bileşenleri ve farlar da dahil olmak üzere tüm işletmenin verimliliğini ve sinerjisini hızlandırmayı planlıyor.

Avrupa gibi önemli pazarlardaki zorluklara rağmen ev eğlencesi sektörü, webOS içeriği ve hizmetlerinde anlamlı bir büyüme yaşadı. Bu yıl, webOS ekosisteminin genişlemesi TV'lerin ötesine geçerek akıllı monitörleri, araç içi bilgi-eğlence sistemini ve diğer alanları kapsayacak ve iş kapsamını daha da genişletecek. LG, premium pazara liderlik etmek için çift kanallı bir strateji izleyerek hem üst düzey OLED serisini hem de QNED serisini önemli ölçüde güçlendirecek.

Bu arada, şirketin teyit edilen finansal sonuçlarının resmi duyurusunun bu ayın sonunda yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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Güney Kore, TV, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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