LG'den Çevre Dostu Klima İnovasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

LG'den Çevre Dostu Klima İnovasyonu

19.08.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LG, 4 yönlü klimalarında plastik ve emisyonu azaltan yeni malzeme ile üretim sürecini tanıttı.

LG Electronics, ticari 4 yönlü sistem klimalarında plastik kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltan yeni malzeme ve üretim sürecini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin "Herkes için Daha İyi Bir Yaşam" başlıklı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) vizyonu doğrultusunda geliştirilen üretim modeli, çevresel etkilerin azaltılmasını amaçlıyor.

Küresel bir test ve sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland, şirketin yeni uyguladığı üretim sürecinin, 4 yönlü sistem klimalarının üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını birim başına 14,85 kilogram karbondioksit eşdeğeri seviyesine düşürdüğünü doğruladı.

Dış panellerde kullanılan yeni malzeme sayesinde plastik kullanımında önemli bir azalma sağlanırken, LG geleneksel plastik üretim tekniklerinin yerine köpük enjeksiyon kalıplama yöntemine geçti. Kalıba azot gazı enjekte edilerek gerçekleştirilen bu yöntemle, birim başına yaklaşık 900 gram daha az plastik kullanılıyor.

Ayrıca LG, akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanımını, karbon ayak izi daha düşük olan polipropilenle değiştirdi.

İyileştirmelerin, plastik tüketimini yıllık yaklaşık 270 ton, karbondioksit eşdeğer karbon emisyonlarını ise yıllık 4 bin 400 tonun üzerinde azaltması bekleniyor. Azalmanın 580 futbol sahasından daha geniş bir alana yayılan 30 yaşındaki çam ormanının bir yılda emdiği karbon miktarına eşdeğer olacağı hesaplanıyor.

Şirket, haziranda başladığı 4 yönlü sistem klimalara köpük enjeksiyon kalıplama yöntemini kademeli olarak diğer konut ve ticari modellere de yaymayı planlıyor.

"2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 54,6 azaltmayı amaçlıyor"

LG Electronics, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını 2017 seviyelerine göre yüzde 54,6 azaltmayı amaçlıyor.

Bu hedefe ulaşmak için üretim süreçlerine yüksek verimli ekipmanlar entegre eden şirket, tescilli "Core Tech" teknolojisini kullanarak yüksek verimli cihazlar üretmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsiyor.

LG Electronics'in Core Tech teknolojisiyle ürettiği ve talebe göre motor ve kompresör hızlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak enerji israfını en aza indiren inverter motor teknolojisi bu alandaki en iyi uygulamalar arasında gösteriliyor.

Şirket ayrıca, R410A soğutucuya göre Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) yaklaşık yüzde 30 daha düşük olan R32 soğutucu kullanarak inverter scroll chiller'i (ISC) piyasaya sürerek çevre uyumluluğunu da geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG ES Company Sistem Klima İşletmesi Başkanı Bae Cheung-hyun, 4 yönlü sistem klimaları için kullanılan yeni malzeme ve üretim sürecinin çevresel etkileri en aza indirgeme çabalarını vurguladığı belirtti.

Cheung-hyun, "LG, daha sağlıklı bir gezegen için çevreye duyarlı klimalar geliştirmek üzere yenilikçi teknolojilerden yararlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Lg Electronics, Teknoloji, Ekonomi, Plastik, Enerji, Sağlık, Üretim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LG'den Çevre Dostu Klima İnovasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:48:22. #7.12#
SON DAKİKA: LG'den Çevre Dostu Klima İnovasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.