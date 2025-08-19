LG'den Çevre Dostu Klima İnovasyonu

LG Electronics, ticari 4 yönlü sistem klimalarında plastik kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltan yeni malzeme ve üretim sürecini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin "Herkes için Daha İyi Bir Yaşam" başlıklı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) vizyonu doğrultusunda geliştirilen üretim modeli, çevresel etkilerin azaltılmasını amaçlıyor.

Küresel bir test ve sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland, şirketin yeni uyguladığı üretim sürecinin, 4 yönlü sistem klimalarının üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını birim başına 14,85 kilogram karbondioksit eşdeğeri seviyesine düşürdüğünü doğruladı.

Dış panellerde kullanılan yeni malzeme sayesinde plastik kullanımında önemli bir azalma sağlanırken, LG geleneksel plastik üretim tekniklerinin yerine köpük enjeksiyon kalıplama yöntemine geçti. Kalıba azot gazı enjekte edilerek gerçekleştirilen bu yöntemle, birim başına yaklaşık 900 gram daha az plastik kullanılıyor.

Ayrıca LG, akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanımını, karbon ayak izi daha düşük olan polipropilenle değiştirdi.

İyileştirmelerin, plastik tüketimini yıllık yaklaşık 270 ton, karbondioksit eşdeğer karbon emisyonlarını ise yıllık 4 bin 400 tonun üzerinde azaltması bekleniyor. Azalmanın 580 futbol sahasından daha geniş bir alana yayılan 30 yaşındaki çam ormanının bir yılda emdiği karbon miktarına eşdeğer olacağı hesaplanıyor.

Şirket, haziranda başladığı 4 yönlü sistem klimalara köpük enjeksiyon kalıplama yöntemini kademeli olarak diğer konut ve ticari modellere de yaymayı planlıyor.

"2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 54,6 azaltmayı amaçlıyor"

LG Electronics, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını 2017 seviyelerine göre yüzde 54,6 azaltmayı amaçlıyor.

Bu hedefe ulaşmak için üretim süreçlerine yüksek verimli ekipmanlar entegre eden şirket, tescilli "Core Tech" teknolojisini kullanarak yüksek verimli cihazlar üretmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsiyor.

LG Electronics'in Core Tech teknolojisiyle ürettiği ve talebe göre motor ve kompresör hızlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak enerji israfını en aza indiren inverter motor teknolojisi bu alandaki en iyi uygulamalar arasında gösteriliyor.

Şirket ayrıca, R410A soğutucuya göre Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) yaklaşık yüzde 30 daha düşük olan R32 soğutucu kullanarak inverter scroll chiller'i (ISC) piyasaya sürerek çevre uyumluluğunu da geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG ES Company Sistem Klima İşletmesi Başkanı Bae Cheung-hyun, 4 yönlü sistem klimaları için kullanılan yeni malzeme ve üretim sürecinin çevresel etkileri en aza indirgeme çabalarını vurguladığı belirtti.

Cheung-hyun, "LG, daha sağlıklı bir gezegen için çevreye duyarlı klimalar geliştirmek üzere yenilikçi teknolojilerden yararlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.