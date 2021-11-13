LG Oled deneyimini 12-21 Kasım'da İstinyePark'ta tüketiciye sunacak

LG Oled deneyimini keşfetme fırsatı 12-21 Kasım'da İstanbul İstinyePark'taki LG OLED Pop-Up Store'da tüketiciyi bekliyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirket, İstanbul İstinyePark'ta kurulan LG Oled Pop-Up Store ile teknolojiseverleri bir araya getiriyor.

12 – 21 Kasım'da İstinyePark ziyaretçilerine LG Oled TV teknolojisini tanıtacak olan etkinlik alanı, birbirinden eğlenceli anlara da ev sahipliği yapacak.

2021 serisi LG OLed TV'leri yakından incelemek, görüntü ve ses kalitesine tanıklık etmek isteyenleri bekleyen etkinlik alanındaki sinema, oyun ve tasarım odaklı deneyim alanları bulunuyor.

21 Kasım tarihine kadar İstinyePark'ı ziyaret eden teknoloji meraklıları, aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 Oled evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 Oled modellerinin de olduğu 2021 Oled serisini deneyimleme şansına sahip olacak.

Ayrıca alanda bulunan ve Türkiye'de ilk kez sergilenen LG SIGNATURE Oled 8K modeli de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

LG etkinlik dönemi boyunca deneyim alanını ziyaret eden tüketicilere de Teknosa İstinyePark mağazasında LG OLED modellerinde geçerli yüzde 5 indirim olanağı sunuyor.