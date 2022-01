LG, prömiyer videosuyla CES 2022'ye hazır

LG Electronics (LG), CES 2022'de, gelişmiş bir yaşam tarzı ve herkes için daha iyi bir gelecek vizyonunu sundu.

Şirket açıklamasına göre, LG Üst Yöneticisi (CEO) William Cho'nun ev sahipliğinde düzenlenen LG World Premiere'de, şirketin 2022 için sunduğu yenilikler tanıtıldı ve daha kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilir yarınlar için devam eden çabalar detaylandırıldı.

LG'nin CES 2022 teması "Hak Ettiğiniz Daha İyi Yaşam", LG'nin teknolojik ve tasarım yenilikleri aracılığıyla günlük yaşamın tüm yönlerini iyileştirme konusundaki nihai hedefini vurguluyor. Bu vizyon, "Sizin için Daha İyi Bir Yaşam", "Herkes için Daha İyi Bir Yaşam" ve "Yarın için Daha İyi Bir Yaşam" isimlerindeki 3 kısa filmle hayata geçiriliyor.

LG'nin güncellenebilir cihaz konsepti, ilk kısa filmi "Sizin için Daha İyi Bir Yaşam"ın odak noktası oldu. Kullanıcıların bireysel yaşam tarzlarından doğan ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için gelişmiş öğrenme ve gelişebilme yetenekleriyle iyileştirilmiş LG ThinQ platformu, 2022'de daha fazla kolaylık sağlamak için uyumlu ürünleri güçlendirmek üzere daha fazla özellik sunuyor. "Sizin için Daha İyi Bir Yaşam", LG'nin evde daha büyük ekranlarda içeriğin keyfini çıkaran izleyiciler için daha kişiselleştirilmiş, etkileşimli bir deneyim ile eğlence çözümlerindeki ilerlemelerin nasıl olduğunu gösteriyor. Buna örnek olarak LG OLED evo Galeri Serisi, görüntü kalitesi ve ekran parlaklığını bir formla birleştirirken, kablosuz özel mobil ekran LG StanbyME, izleme deneyimi sunmak için evin her yerine taşınabiliyor. Hava temizleyici, fan ve ısıtıcının özelliklerini bir arada sunmak üzere tasarlanmış hepsi bir arada evde hava bakım çözümü olan LG PuriCare AeroTower ve basit, temiz ve tüm yıl boyunca sağlıklı yeşillikler yetiştirmenin yolu olan güvenilir iç mekan bahçe cihazı LG tiiun da dünya çapında ilk kez piyasaya çıkıyor.

Life is Good Ödülleri

LG'nin çevresel etkisini azaltma ve işini daha sürdürülebilir hale getirme taahhüdü, "Herkes için Daha İyi Bir Yaşam" videosunun odak noktası oluyor. İki kez tıklatılarak içi görülebilen şeffaf kapılı InstaView buzdolabına entegre enerji tasarrufu sağlayan yenilikler, LG Soundbar'ın ambalaj malzemelerinde geri dönüştürülmüş malzemelerin artan kullanımı ve LG OLED TV'lerde plastik bileşenlerin azaltılması, LG'nin insanlar ve gezegen için daha iyi bir çözüm bulma kararlılığına işaret ediyor. LG, 2022 devamında, üretim süreçlerine 600 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastiği dahil etmeyi ve 2030 yılına kadar elektronik atıkların geri kazanımını 8 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

LG'nin yeni dönemde marka olarak büyümesinin anahtarlarından biri de kapsayıcılık. Bu hedef doğrultusunda LG, farklı pazarlarda erişilebilirlik danışma konseylerine yatırım yapma kararlılığı ile çalışmalarına hız kazandıracak. Erişilebilirlik uzmanlarından ve engelli yaşayanlardan oluşan bu konseyler, sesli komutlar ve Braille etiketleme gibi daha kapsayıcı kullanıcı deneyimini göz önünde bulunduran ürünler geliştirirken, LG'ye tavsiyelerde bulunma konusunda rol oynuyor.

LG, 2022'de sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında inovasyonu teşvik etmek amacıyla insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek fikirleri talep ettiği ve LG ürünlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için "Dünya için İnovasyon" ve "Herkes için İnovasyon" temalarına odaklanacak Life is Good Ödülleri'ni duyurdu. 1 milyon dolara kadar büyük ödülün verileceği yarışma hakkında daha fazla ayrıntı gelecek günlerde açıklanacak.

LG Ev Eğlencesi vitrini

Üçüncü ve son kısa film, şirketin yapay zeka destekli CLOi kapıdan kapıya teslimat robotunun hizmete girmeye hazır hale gelmesiyle geleceğe ve LG'nin bilim kurgu şeylerini gerçeğe dönüştürmedeki rolüne odaklanıyor. İzleyiciler ayrıca, LG'nin sanal sanatçısı Reah'ın gelecek günlerde yayınlanacak müzik videosu için prova yaptığı sahne arkası görüntüsüyle de karşılaşıyor.

Videoda ayrıca, ev ve araba arasındaki farkı bulanıklaştıran bir mobilite konsepti çözümü olan LG OMNIPOD da öne çıkıyor. LG'nin CES 2020'de tanıttığı bir önceki Connected Car sisteminde sunulan otomotiv çözümlerini genişleten LG OMNIPOD, bireylerin kişisel yaşam alanlarını yolculuk deneyimlerine de taşıyor. Bir ev ofisi, bir eğlence merkezi ve hatta bir dinlenme salonu olarak işlev görecek şekilde tasarlanan LG OMNIPOD, uzaktan çalışmanın evden çalışmak anlamına gelmediği bir gelecekte meşgul bir bireyin nasıl daha fazlasını yapabileceğine bir bakış sunuyor, Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki Central Hall'un ana girişinin içinde yer alan LG stand alanında hem fiziksel hem de çevrim içi ziyaretçilere AR ve VR teknolojileri aracılığıyla etkileşimli bir deneyim sunmayı vadediyor.

LG'nin Ev Eğlencesi vitrini, LG Sanal Stüdyosu'nda 3 ayrı alanda gösterilecek (LG OLED Metaverse, Virtual Showroom ve LG OLED Art). Her 3 alan da ziyaretçilerin şirketin en yeni ürünlerini etkileşimli yollarla keşfetmelerine ve deneyimlemelerine olanak tanıyor. LG'nin yeni ev aletleri LG Home, LG Home by Objet Collection ve LG ThinQ isimli sanal sergi salonlarında gösterime sunulacak. LG Home, ziyaretçilerin şirketin yeni çamaşır kurutma makinesi seti, PuriCare AeroTower ve LG tiiun gibi en yeni cihazlarını keşfedebilecekleri sanal bir yaşam alanı olarak tanımlanıyor. LG Home by Objet Collection'da ziyaretçiler, LG'nin "premium" yaşam tarzı koleksiyonundaki özelleştirilebilir cihazlarla uyum sağlamak için duvar kağıdı, döşeme ve diğer iç tasarım ögelerini seçerek kendi alanlarını tasarlayabiliyor. LG ThinQ, ziyaretçilere, yükseltilmiş LG ThinQ uygulaması aracılığıyla erişilebilen LG'nin akıllı ekosisteminin tüm özellikleri ve işlevleri hakkında bir tur sunuyor.

LG'nin CES 2022 için neler hazırladığına dair daha fazla bilgi için LG'nin CES sitesi (www.lg.com/ces2022) ve resmi YouTube kanalı ziyaret edilebiliyor.