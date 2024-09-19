LG ve Ricoh'dan Dijital Ofis Çözümleri Ortaklığı - Son Dakika
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Ekonomi

LG ve Ricoh'dan Dijital Ofis Çözümleri Ortaklığı

LG ve Ricoh\'dan Dijital Ofis Çözümleri Ortaklığı

LG ve Ricoh, iş yeri çözümleri için stratejik ortaklık kurarak dijital ofis çözümleri sunacak.

19.09.2024 14:18
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LG Electronics (LG) ve Ricoh, verimliliği artırmak ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan kapsamlı dijital ofis çözümleri ve hizmetleri paketi sunacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, modern ofis ortamlarına yönelik dijital dönüşüm çözümleri üzerinde işbirliği yapmak üzere iş yeri çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Ricoh ile mutabakat zaptı imzalandı.

İki şirket, işbirlikçi çabaları için satış ve pazarlama faaliyetlerini ortaklaşa yürütecek ve gelecekte daha fazla iş fırsatlarını keşfetmeye çalışacak. Bu stratejik ortaklığın LG'nin küresel B2B pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'da olan Ricoh, dünya çapında yaklaşık 200 ülkede bulunuyor. Ricoh, yazıcılar ve fotokopi makinelerinin yanı sıra, yönetilen işyeri hizmetlerinden belge yönetimi ve bilgi işlem otomasyonuna kadar geniş bir çözüm yelpazesi aracılığıyla dünya çapındaki müşterilerinin hibrit iş gücünü destekliyor.

Yüksek bir kullanıcı deneyimi sunacak

Yeni anlaşmanın bir parçası olarak Ricoh, seçkin teklifleri, LG'nin birinci sınıf dijital tabela ürünleri ve diğer çeşitli B2B çözümleriyle eşleştirecek. Sektörün saygın iki isminin ürün ve hizmetlerinin birleşimi, yüksek bir kullanıcı deneyimi ve müşteri değeri sunacak.

Hindistan merkezli pazar araştırma şirketi Market Research Future tarafından yürütülen ankete göre, 2023'te yaklaşık 33,7 milyar dolar değerindeki küresel dijital iş yeri çözümleri pazarının, yıllık bileşik büyüme oranıyla 2030'a kadar 90,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

B2B sektörünü iş büyümesinin temel itici gücü olarak tanımlayan LG, sektördeki varlığını genişletmeyi ve B2B satışlarını 2030'a kadar toplam satışların (tüm iş bölümlerinden) yaklaşık yüzde 45'ine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, B2B portföyünü sürekli olarak genişletiyor ve yeni, yüksek potansiyele sahip iş alanlarını keşfetme konusunda oldukça proaktif bir tutum sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden LG Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bilgi Ekranı İş Birimi Başkanı Paik Ki-mun, Ricoh'un iş yeri çözümlerinin LG'nin gelişmiş ekran ürünleriyle eşleştirilmesinin, müşterilere etkileyici bir değer sunacağını ve LG'yi B2B pazarında en güvenilir entegre çözüm sağlayıcılarından biri haline getireceğini belirtti.

Paik Ki-mun, "LG, günümüzün iş ortamına özelleştirilmiş çözümler yaratmak için yenilikçi küresel şirketlerle stratejik ortaklıklar kurmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ricoh Dijital Hizmetler İş Birimi Başkanı Takahiro Irisa da, "Bu küresel stratejik ortaklık, LG'nin gelişmiş ekranlarını Ricoh'un iletişim hizmetleriyle birleştirmemize ve müşterilerimize gelişmiş iş yeri deneyimi çözümleri sunmamıza olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Lg Electronics, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LG ve Ricoh'dan Dijital Ofis Çözümleri Ortaklığı - Son Dakika

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